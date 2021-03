BAK Battery zeigt eigene 4680-Zelle

Der chinesische Batteriehersteller BAK Battery hat auf einer Messe eine zylindrische Zelle im Format 4680 vorgestellt – das Format, auf das Tesla künftig setzen will. Zur Chemie der neuen BAK-Zelle sind leider keine Details bekannt.

BAK Battery (auch CBAK oder China BAK Battery genannt) will noch in diesem Jahr erste Muster seiner 4680-er Zelle unter anderem an Kunden aus der Automobilindustrie schicken und kleinere Stückzahlen produzieren, wie das Unternehmen auf der China International Battery Fair (CIBF) ankündigte. Die Serienfertigung ist demnach für das kommende Jahr im Werk Chengzhou geplant. BAK Battery hatte zudem im Januar angekündigt, gemeinsam mit JAC Rundzellen, einschließlich des Formats 4680, entwickeln zu wollen.

Bekannt ist, dass die 4680-Zelle eine Kapazität von 25 Amperestunden (Ah) aufweisen soll. Eine Rundzelle von BAK im Format 18650 (wie etwa bisher im Tesla Model S und X eingesetzt) kommt hingegen nur auf 3 Ah.

Gänzlich neu sind größere Zellen für BAK Battery aber nicht: Das Unternehmen bietet bereits heute die Formate 32105 und 32140 an – also mit jeweils 32 Millimetern Durchmesser und 105 bzw. 140 Millimetern Länge. Diese Zellen werden von BAK „tabless“, also ohne Lasche an den gewickelten Zellmaterialien, gefertigt. Ein solches „tabless design“ hat auch die 4680-Zelle von Tesla, die Kalifornier erhoffen sich davon einen deutlich beschleunigten Produktionsprozess.

Bisher bietet BAK diese Zellen in drei Versionen an: Mit einer Kathode aus Nickel, Kobalt und Mangan (NCM), mit Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) und Lithiummangan (LiMn2O4) an. Ob auch die neue 4680-Zelle mit verschiedenen oder nur eine Zellchemie angeboten werden soll, ist derzeit nicht bekannt.

Bei der Zelle von BAK handelt es sich um die erste 4680-Zelle eines chinesischen Herstellers. Nachdem Tesla im September 2020 beim „Battery Day“ angekündigt hatte, künftig auf dieses Format zu setzen, hatten auch japanische und südkoreanische Zellhersteller angekündigt, eine Zelle in diesem Format zu entwickeln – unter anderem Tesla-Partner Panasonic oder LG Chem.

insideevs.com