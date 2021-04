Hyzon Motors startet Leasing-Angebot in Europa

Der US-Entwickler von Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugen Hyzon Motors hat den Start eines Leasing-Services für schwere Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge für Kunden in der Europäischen Union gestartet. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben bei den Gesamtbetriebskosten das Niveau von Diesel-Lkw erreichen.

Das Fuhrpark-Leasing soll als ganzheitliches Angebot den Wasserstoff, Versicherungsleistungen sowie Service und Wartung für Zugmaschinen und Fahrzeuge von Hyzon umfassen, wie das Unternehmen mitteilt. Details zu den Kosten nennt Hyzon in der Mitteilung aber nicht.

Hyzon hatte im vergangenen Jahr eine europäische Tochterfirma gegründet und plant, bis Ende 2021 bereits „Hunderte von schweren Brennstoffzellenfahrzeugen“ in Europa auszuliefern. Über das neue Leasing-Angebot will Hyzon interessierten Kunden in Europa vereinfachten Zugang zu seinen Fahrzeugen geben.

„Wir freuen uns, unseren Kunden in Europa diesen Leasing-Service anbieten zu können und Fuhrparkbetreiber bei der Umstellung auf Wasserstoff zu unterstützen“ sagt Hyzon-CEO Craig Knight. „Dieser Leasing-Service zielt darauf ab, unseren Kunden die schnellstmögliche Lösung für den Übergang zu emissionsfreien, mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Schwerlastfahrzeugen zu bieten. Hyzon Nutzfahrzeuge werden in Sachen Betriebskosten und Betankungszeit mit vergleichbaren Diesel-betriebenen Fahrzeugen mithalten können.“

