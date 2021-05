Valmet erhält dritten Batteriesystem-Auftrag für finnisches Werk

Valmet Automotive hat binnen kurzer Zeit einen dritten Kundenvertrag für die Herstellung von Batteriesystemen in seinem Werk im finnischen Uusikaupunki unterzeichnet. Dabei handelt es sich um einen „namhaften Automobilhersteller“.

Zum Hintergrund: Nachdem Valmet Automotive einen ersten Auftrag zur Fertigung von Batteriesystemen und -modulen von einem großen Autobauer erhalten hatte, wurde im Dezember 2020 der Ausbau der Fabrik Uusikaupunki zur Batteriefabrik verkündet – als zweiter Standort nach dem Werk Salo. Bereits Ende Januar 2021 wurde ein zweiter Großauftrag verkündet.

Unterdessen wurde im Werk mit der Installation der Fertigungslinien begonnen. Die Fertigung im neuen Batteriewerk, das auf dem Areal des bestehenden Fahrzeugwerks entsteht, läuft in der zweiten Hälfte dieses Jahres an.

„Durch den nun dritten Kunden im Batteriewerk Uusikaupunki stärkt Valmet Automotive weiter seine Position als führendes Unternehmen in der Fertigung von Batteriesystemen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge und treibt den Ausbau des Geschäftsbereichs EV Systems weiter voran“, heißt es in der Mitteilung. „Der Vertrag ist neuerlicher Beleg für die kontinuierlich und schnell wachsende Nachfrage nach Batteriesystemen. Details zum neuen Vertrag können derzeit nicht genannt werden.“

– ANZEIGE –

Die beiden finnischen Standorte werden nicht die einzigen Valmet-Werke, an denen Batteriesysteme montiert werden. Im März hatte das finnische Unternehmen angekündigt, im baden-württembergischen Kirchhardt eine solche Montage aufzubauen. Auch hier nach einem Auftrag eines Kunden – Kirchhardt liegt in der Nähe des Audi-Werks Neckarsulm.

Valmet setzt seit einigen Monaten stark auf die Elektromobilität und investiert nicht nur in den Ausbau der Produktionskapazitäten. Im Oktober 2020 hatte das Unternehmen angekündigt, sich aus der klassischen Ingenieursdienstleistung zurückzuziehen, um sich als Auftragsfertiger und Systemlieferant verstärkt auf die E-Mobilität zu fokussieren. Seitdem wurde in Weihenbronn (ebenfalls Baden-Württemberg) ein weiteres Batterie-Testzentrum in Betrieb genommen, zudem wurden die Entwicklungsabteilungen in Deutschland gestärkt.

pressebox.de