Valmet erweitert zweites finnisches Werk zur Batteriefabrik

Valmet Automotive hat angekündigt, sein Autowerk im finnischen Uusikaupunki zur Batteriefabrik zu erweitern. Neben Salo wird Uusikaupunki damit zum zweiten Werk von Valmet Automotive mit einer Massenproduktion von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge.

Die Batteriefabrik in Uusikaupunki soll im späteren Verlauf des 2. Halbjahr 2021 in Betrieb gehen, wie der finnische Zulieferer mitteilt. In Uusikaupunki befindet sich auch ein Fahrzeugwerk von Valmet, in dem das Unternehmen als Auftragsfertiger Fahrzeuge für andere Unternehmen baut – unter anderem die A-Klasse und den GLC für Mercedes-Benz. Die Fahrzeugfertigung solle weiterhin Schwerpunkt im Werk Uusikaupunki bleiben. Die Erweiterung sei „ein wichtiger Schritt in der Umsetzung der Strategie, Valmet Automotive als Tier-1-Systemlieferant für Batteriesysteme und -module zu etablieren“.

Die Anlage wird ergänzend zu der bestehenden Batteriemontage in Salo hochgezogen. Bekannt ist bereits, dass parallel zu den Plänen in Uusikaupunki auch die erst im Oktober 2019 in Betrieb genommene Batteriemontage in Salo erweitert wird, die Arbeiten dazu haben laut der Valmet-Mitteilung bereits begonnen.

Einfacher Hintergrund der Produktionserweiterungen ist, dass Valmet Automotive nach eigenen Angaben einen neuen Großkunden gewonnen hat. Ein nicht näher genannter, „führender“ Automobilhersteller habe Valmet als Tier-1-Systemlieferant für ein Batterieprogramm beauftragt. Das soll neben der Montage der Batteriesysteme auch die Produktion der Module umfassen.

„Durch die Entscheidung, in Uusikaupunki eine großvolumige Batteriesystem-Montage aufzubauen, eröffnen wir unserem größten und wichtigsten Werk eine starke zusätzliche Wachstumsperspektive“, sagt Olaf Bongwald, CEO Valmet Automotive. „In der Kombination von Fahrzeugproduktion und Batteriesystemen in einem Werk, zusätzlich zu unserem nahe gelegenen Salo-Werk, bieten wir unseren Kunden nicht nur ein einzigartiges Paket, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.“

Valmet fertigt nach eigenen Angaben „bereits seit Jahren“ Batteriesysteme in Uusikaupunki, bislang allerdings nur in Kleinserie mit dem Schwerpunkt auf industrielle Anwendungen. Zudem unterhält das Unternehmen dort ein Batterie Test Center (BTC). Vor einigen Wochen hatte das finnische Unternehmen im baden-württembergischen Weihenbronn sein zweites BTC in Deutschland eröffnet. Eine weitere dieser Test-Anlagen befindet sich in Bad Friedrichshall.

