Tesla Gen 3 Wall Connector erhältlich

In Deutschland ist ab sofort der Tesla Wall Connector der dritten Generation erhältlich. Die neue Wallbox verfügt über ein wichtiges neues Feature: Die nun verbaute Connectivity ermöglicht, dass die Tesla-Wallbox in Deutschland förderfähig ist.

Bisher erfüllte die Wallbox von Tesla nicht die Voraussetzungen für das vor einigen Tagen erneut aufgestockte Förderprogramm der KfW in Deutschland. Hierfür muss wie berichtet die Wallbox von außen steuerfähig sein, damit der Netzbetreiber bei Bedarf die Leistung regulieren könnte. Das war mit dem bis dato angebotenen Tesla-Ladegerät nicht möglich.

In dem Text zu dem Gen 3 Wall Connector heißt es im deutschen Tesla-Shop ausdrücklich, dass die Wandladestation „voll förderfähig durch den KfW-Zuschuss 440“ sei. Zuvor gab es hier etwas Verwirrung, da der Tesla Wall Connector bereits bei der KfW gelistet war. Nachdem er im Tesla-Shop vorübergehend nicht verfügbar war, konnte er wieder bestellt werden – hier war aber unklar, um welche Version der Wallbox es sich handelte. Mit der angepassten Verkaufsbeschreibung ist das nun klar. Die Kosten für den Wall Connector liegen auch in der aktuellen Version bei 530 Euro, womit der 11-kW-Ladepunkt zu den günstigsten förderfähigen Angeboten am Markt zählt.

Ein großes Geschäft für alle Elektroauto-Fahrer will Tesla aus dem günstigen Ladepunkt aber nicht machen: „Sie müssen ein Tesla-Besitzer sein, um zum Kauf dieses Produkts berechtigt zu sein. Melden Sie sich bitte auf Ihrem Tesla-Konto an, das mit Ihrem Fahrzeug verknüpft ist, um den Fahrzeugbesitz nachzuweisen“, heißt es im Shop.

tesla.com via teslamag.de