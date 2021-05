Kostad – Ihr starker Partner in Sachen Elektromobilität

Bereits seit 2009 befasst sich die Kostad Steuerungsbau GmbH, mit Sitz in Ebreichsdorf in Österreich als Hersteller mit dem Thema E-Mobilität und bietet ein umfassendes Angebot von kompakten AC-Ladesäulen für den öffentlichen und halböffentlichen Raum bis zu den neuesten DC-Schnellladestationen.

Ladestationen „Made in Austria“

Mit unseren Produkten im Bereich der Elektromobilität möchten wir nicht nur eine umweltfreundlichere Zukunft gestalten, sondern bieten auch Lösungen für Privatkunden, Energieversorger und Unternehmen. In Kooperation mit unseren starken Partnerfirmen auf der ganzen Welt entwickeln wir Ladesysteme für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse.

Alle unsere UNITY-Charger zeichnen sich durch ihr innovatives und kompaktes Design aus und sind durch ihre Edelstahl-Gehäuse auf langjährigen Betrieb ausgelegt. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit wurde durch den TÜV Austria überprüft und zertifiziert. Als österreichisches Unternehmen ist es uns ein Anliegen die Wertschöpfungskette zur Produktion unserer Produkte stets zu optimieren. Dabei setzen wir immer auf höchste Qualität zur Zufriedenheit unserer internationalen Kunden.

UNITY 50kW

UNITY 20kW Wallbox

UNITY 20kW MobileCharger

UNITY 300 kW

Mit Kostad haben Sie aber nicht nur einen Produzenten für Ihre Ladestationen, sondern einen starken Servicepartner für Ihre Ladeinfrastruktur. Unsere Serviceleistungen umfassen:

Planung

Lieferung, Montage & Installation

Wartung & Störungsbehebung

Backend Abrechnung

24h Hotline

Langjährige Erfahrung

Unsere Referenzen und Kompetenzen ziehen sich über unterschiedlichste Branchen. Mit unserer Erfahrung und langjährigen Kunden können wir stolz auf einige realisierte Projekte zurückblicken. Gerne unterstützen wir auch Sie mit unserer Expertise, bewährten Anwendungstechniken sowie individuellen Lösungen. Einen Auszug einiger Projekte finden Sie hier.

Backend-Lösung „ChargeSphere – powered by Kostad”

Für die Kontrolle und Überwachung der Ladeleistung sind alle unsere Produkte für den Einsatz einer optimalen Backend-Lösung konfiguriert. Die hauseigene Software „ChargeSphere – powered by Kostad“ ist die perfekte Ergänzung Ihrer Schnellladelösung für ein webgestütztes, effizientes Steuerungs- und Managementsystems mit dem Sie alle Ihre Ladestationen ständig im Blick haben und Services, Störungen und Wartungen effizient steuern können. Mehr Informationen zu dem Backend finden Sie unter: www.chargesphere.com

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir nehmen uns gerne die Zeit für ein ausführliches Beratungsgespräch und setzen alles daran, Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen zu realisieren.

Profitieren auch Sie von einem zuverlässigen und flexiblen Service durch unser qualifiziertes Fachpersonal und beauftragen Sie das Kostad-Team aus Ebreichsdorf bei Wien. www.kostad.at

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Advertorial. Für die Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sie haben Interesse an dieser Werbeform? Dann sprechen Sie uns via werbung@electrive.net gerne an!