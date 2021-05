Audi: Konzept fÃ¼r HPC-Parks mit Lounge und Pufferspeicher

Audi arbeitet an einem eigenen Schnellladekonzept für seine Elektroautos. In der zweiten Jahreshälfte soll ein Pilot entstehen, um einen möglichen Serieneinsatz zu erproben. Kern des Konzepts ist „premiumgerechtes“ HPC-Laden in Kombination mit einem Lounge-Angebot. Die Stromzufuhr soll über Pufferspeicher laufen.

Konkret sehen die „Audi Charging Hub“ sechs reservierbare Ladepunkte à 300 kW vor. Sie sind zweistöckig aufgebaut: Unten sind die Lader zugänglich, oben steht ein Lounge-Bereich als Verweilort zur Verfügung.

Als Basis des Konzepts dienen modulare Container-Würfel, die unter anderem auch gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien als Pufferspeicher beherbergen sollen. Dabei schwebt Audi der Einsatz von 2nd-Life-Modulen aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen vor. So soll am Standort ein aufwendiger Infrastrukturausbau mit Hochspannungszuleitung und Trafos vermieden werden.

„Dank eines solchen rund 2,45 MWh großen Zwischenspeichers benötigen die insgesamt sechs Ladepunkte lediglich einen gängigen 400-Volt-Starkstromanschluss. Dabei ist eine Leistung ab 11 kW pro Cube ausreichend, um die drei Speicher-Module mit einer Gesamtkapazität von 2,45 MWh kontinuierlich füllen und über Nacht aufladen zu können. Photovoltaik-Module auf dem Dach liefern zusätzliche grüne Energie“, führen die Ingolstädter zum technischen Ansatz aus. Das Setup soll die spätere Auswahl möglicher Standorte erleichtern, Kosten sparen und die zeitliche Planung beschleunigen.

Auch vom würfelartigen Aufbau des Konzepts verspricht sich Audi Vorteile in puncto Flexibilität und Skalierbarkeit: „Der Hub kann in kurzer Zeit transportiert, installiert und auf die jeweiligen Anforderungen vor Ort angepasst werden – weitestgehend unabhängig von den lokalen Netzkapazitäten.“ Zur Lounge führt Audi aus, dass dort Snacks, Getränke und Non-Food-Artikel angeboten werden sollen.

Zunächst ist also in der zweiten Jahreshälfte die Inbetriebnahme eines Pilotstandorts in Deutschland geplant. Gespräche zum Ort und möglichen Partnern laufen laut Audi zurzeit. Die gewonnenen Erkenntnisse und die Kundenakzeptanz sollen über eine weitere Umsetzung des Konzepts entscheiden. Für die Pilotphase will Audi sein Charging Hub übrigens auch gegenüber Fahrern anderer Marken öffnen. Es sei geplant, dass andere Fahrer „freie und nicht reservierte Ladepunkte sowie Teile der Lounge nutzen können“. Dies impliziert, dass die Hubs an sich als proprietäre Einrichtungen geplant sind.

„Der Audi charging hub zeigt unseren Anspruch für das elektrische Zeitalter und unterstreicht, wie Audi Vorsprung durch Technik denkt“, sagt Oliver Hoffmann, Vorstand für Technische Entwicklung der Audi AG. „Ein solch flexibler, hochperformanter HPC-Ladepark stellt nur geringe Anforderungen an das lokale Stromnetz und nutzt ein nachhaltiges Batteriekonzept. Unsere Kund_innen profitieren gleich mehrfach: mit einer exklusiven Reservierungsmöglichkeit, einem Loungebereich und einer kurzen Standzeit dank hoher Ladeperformance. Das ist konsequent premium gedacht.“

audi-mediacenter.com