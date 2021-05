eRockit holt COO von Pininfarina

Der brandenburgische Elektromotorrad-Hersteller eRockit hat Markus Leder als neuen Chief Operating Officer verpflichtet. Leder der sich auch als Gesellschafter an dem Unternehmen beteiligt, wechselt von Pininfarina Deutschland nach Henningsdorf bei Berlin.

In der Position als COO wird Leder laut der Mitteilung von eRockit die Produktion und die Qualitätssicherung verantworten. Zu der Höhe seiner Beteiligung an den Unternehmen macht eRockit keine weiteren Angaben. Bei dem Modell handelt es sich um ein pedalgetriebenes Elektromotorrad.

„Als leidenschaftlicher Motorradfahrer habe ich mich sofort für dieses völlig neue Fahrerlebnis begeistert“, sagt Leder. „Die Antriebstechnologie ist absolut einzigartig und sorgt für ein faszinierendes, sportliches Lebensgefühl. Das Unternehmen hat großes Potential.“ Andreas Zurwehme, CEO und Geschäftsführender Gesellschafter der eRockit Systems GmbH, sagt über seinen Neuzugang: „Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Automotive-Industrie und seinem umfassenden Ingenieurswissen wird Markus Leder die Produktion des eRockit weiter hochfahren um der großen Nachfrage gerecht zu werden.“

Leder hat zahlreiche Stationen in seiner Vita, er war unter anderem für Gratz Engineering, IVM und Bertrandt tätig. Bei Faurecia betreute er Projekte für BMW (u.a. rund um den Serienanlauf in den USA) und DaimlerChrysler. Über SAS Automotive als Vice President Engineering wechselte er zu dem chinesischen Elektroautohersteller Thunder Power. Zuletzt war er als Entwicklungsleiter bei Pininfarina Deutschland für über 150 Ingenieure verantwortlich.

Quelle: Info per E-Mail