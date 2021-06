Stellantis erwägt wohl Batteriefabrik in Italien

Der Autokonzern Stellantis erwägt offenbar den Bau einer neuen Batteriefabrik in Italien. Laut einem Medienbericht gab es angeblich bereits erste Gespräche mit den Behörden über Voraussetzungen und potenzielle Förderungen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit den Überlegungen vertraute Quelle berichtet, gibt es erste Gespräche mit der italienischen Regierung über die grundlegenden Konditionen für eine Batteriefertigung im Land und mögliche staatliche Fördermittel.

Die anonyme Quelle gab aber an, dass noch nichts beschlossen sei. „Die Diskussionen befinden sich gerade in der Phase eines Austauschs über das Prinzip der Schaffung einer Gigafactory, um den zukünftigen Bedarf von (Stellantis) zu decken. Diese Bedingungen müssen mit den italienischen Behörden geprüft werden“, zitiert Reuters die Person.

Stellantis wollte die Informationen gegenüber der Nachrichtenagentur nicht kommentieren. Auch eine Stellungnahme der Regierung ist nicht bekannt. Laut Reuters gab es in der vergangenen Woche bereits ein virtuelles Treffen von Stellantis-CEO Carlos Tavares, Chairman John Elkann und dem italienischen Industrieminister Giancarlo Giorgetti.

Italien ist nach der Fusion von PSA und Fiat-Chrysler zu Stellantis einer der wichtigsten Produktionsstandorte des Konzerns, dort werden Fahrzeuge zahlreicher Konzernmarken gebaut. Wie die Reuters-Quelle angibt, bestehe alleine wegen dieser Produktion eine gemeinsames Interesse der Regierung und des Stellantis-Managements, „die Bedingungen einer Gigafactory in Italien zu diskutieren“.

Im April hatte Stellantis ein Update zu den bereits geplanten Batteriezellen-Fabriken im nordfranzösischen Douvrin sowie am Opel-Standort in Kaiserslautern geliefert, die Ende 2023 bzw. Ende 2025 die Produktion aufnehmen sollen, und angekündigt, noch in diesem Jahr über weitere Batteriefabriken in Europa und Nordamerika zu entscheiden.

Stellantis will bis 2025 für fast alle Baureihen in Europa Elektroversionen anbieten. Bis 2030 sollen vollelektrische Autos und Hybride 70 Prozent des Absatzes auf dem Kontinent ausmachen.

Es wäre nicht das erste Batterie-Projekt in Italien: Im Februar hatte die Firma Italvolt (als Ableger von Britishvolt) angekündigt, eine 45-GWh-Zellproduktion in Italien aufbauen zu wollen. Konkret soll das Werk in der Gemeinde Scarmagno bei Turin entstehen.

