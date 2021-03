Spanien: Öffentlich-private Batteriefabrik nahe Barcelona?

Der spanische Staat will offenbar im Rahmen eines öffentlich-privaten Konsortiums mit der Volkswagen-Marke Seat und dem Energieunternehmen Iberdrola eine Batteriezellenfabrik für Elektroautos bauen.

Das Werk solle in der Nähe des Seat-Standorts Martorell bei Barcelona entstehen, sagte Industrieministerin Reyes Maroto bei einer Veranstaltung in Madrid und bestätigte damit im Kern einen früheren Bericht Das Konsortium stehe anderen Mitgliedern offen. Ein Seat-Sprecher wollte auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA der Ankündigung „nichts hinzufügen“.

„Das Projekt wird die Entwicklung einer Reihe von Maßnahmen ermöglichen, die sicherstellen, dass in Spanien die erforderlichen Infrastrukturen, Einrichtungen und Mechanismen vorhanden sind, um ein Elektrofahrzeug unabhängig und wettbewerbsfähig herzustellen“, so Maroto. Die Regierung engagiere sich, „damit Spanien weiterhin weltweit führend in der Automobilindustrie ist und auf nachhaltige Mobilität setzt“. Ein Zeitplan wurde aber nicht genannt.

Wie viel der spanische Staat in die Batteriefabrik investieren will, geht aus den aktuellen Medienberichten nicht hervor. Die Gelder sollen jedoch aus dem EU-Programm „Next Generation“ stammen, das für den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie gedacht ist.

Die Industrieministerin gab jedoch nicht an, wo genau die Batteriefabrik entstehen soll. Seit einigen Wochen hält sich das Gerücht, dass hierfür das derzeitige Nissan-Werk in Barcelona umfunktioniert werden soll. Der japanische Autobauer will das Werk Ende 2021 aufgeben. Eine weitere Möglichkeit ist laut spanischen Medien, dass die Batterieproduktion direkt im Seat-Werk Martorell gebaut wird, um die Wege zwischen Batterie- und Fahrzeugproduktion zu minimieren.

Wie die spanische Zeitung „El País“ berichtet, seien der Entscheidung langwierige Verhandlungen auf höchster Ebene vorausgegangen, zuletzt sollen der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und VW-Chef Herbert Diess persönlich verhandelt haben. Dabei soll es auch um Investitions-Zusagen seitens VW und Seat gegangen sein.

Discussing exciting EV projects with @sanchezcastejon today. Spain can evolve into an e-mobility center of Europe! A real chance, but only realistic for Spain and VW if sufficient funding is also available for our projects @EU_Commission. #RecorveryFund #EUGreenDeal — Herbert Diess (@Herbert_Diess) March 5, 2021

Der Zeitung zufolge soll noch am Freitag in Martotell in Anwesenheit von Sánchez und König Felipe VI ein neues Seat-Modell vorgestellt werden, offenbar ein elektrischer Kleinwagen. Seat hatte bereits 2020 angekündigt, spätestens ab 2025 E-Autos in Spanien bauen zu wollen. Zuletzt hielten sich die Gerüchte, dass es sich dabei um einen Ableger des VW ID.2 handeln könnte, der derzeit federführend von Volkswagen Anhui in China entwickelt wird. Zuerst soll die Produktion des ID.2 und des Seat-Pendants in China für die Weltmärkte erfolgen, ab 2025 sollen die beiden E-Kleinwagen auch in Europa gebaut werden – also in Martorell.

