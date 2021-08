Norwegen: 6.731 neue Elektro-Pkw im Juli

In Norwegen wurden im Juli 6.731 neue Elektro-Pkw zugelassen. Der Anteil der E-Autos an den Pkw-Neuzulassungen lag vergangenen Monat bei 64,0 Prozent. Das erfolgreichste Modell Norwegens über alle Antriebsarten hinweg war im Juli der Ford Mustang Mach-E mit 898 Neuzulassungen.

Im Vergleich zum Juli 2020 (4.408 Neuzulassungen) waren die 6.731 E-Pkw ein Plus von 53 Prozent. Damals lag der Elektroauto-Anteil an den norwegischen Neuzulassungen bei 45,1 Prozent. Im Juni 2021 wurden in Norwegen noch 13.184 neue Elektro-Pkw registriert, allerdings haben im Juli – möglicherweise Ferien-bedingt – die Neuzulassungen allgemein abgenommen.

Im laufenden Jahr kamen laut einer Mitteilung der norwegischen Straßeninformationsbehörde OFV insgesamt 54.801 Elektroautos neu auf die Straße, was einem Marktanteil von 58 Prozent entspricht.

Zu den 6.731 Elektroautos kamen im Juli 2.166 Plug-in-Hybride mit einem Marktanteil von 20,6 Prozent. Insgesamt hatten also 84,6 Prozent aller neuen Pkw in Norwegen im Juli einen externen Ladeanschluss, während die Marktanteile reiner Benzin- und Diesel-Pkw weiter sanken – auf 4,3 bzw. 4,1 Prozent Marktanteil.

Über alle Antriebsarten hinweg war der Ford Mustang Mach-E das meistverkaufte Modell in Norwegen. Das E-SUV des amerikanischen Herstellers kam im Juli auf 898 Neuzulassungen. Der Juni-Spitzenreiter, das Tesla Model 3 mit damals 3.196 Neuzulassungen, kam im Juli noch auf vier neu registrierte Fahrzeuge – Tesla ist typischerweise im letzten Monat eines Quartals besonders stark.

Das zweitbeliebteste Modell war der Skoda Enyaq mit 558 Neuzulassungen. In der Mitteilung zu den allgemeinen Zulassungszahlen gibt die OFV an, dass der Hyundai Ioniq 5 gut gestartet sei und bei den Neuzulassungen auf Rang drei gelegen habe. In der Modell-Statistik taucht das Fahrzeug aber noch nicht auf: Hier weist die OFV die Top-20-Modelle des laufenden Jahres aus. Da die Auslieferungen des Ioniq 5 erst kürzlich angelaufen sind, hat das Modell noch nicht die 1.278 Neuzulassungen des Toyota CH-R im laufenden Jahr erreicht.

Dennoch ist eine Einordnung beim Ioniq 5 möglich: Wenn er auf Platz drei liegt, wird er bei den Neuzulassungen zwischen dem Enyaq und dem Toyota RAV4 (inkl. PHEV) mit seinen 478 Neuzulassungen liegen. Mit dem VW ID.4 folgt ein weiteres rein elektrisch angetriebenes Modell vor dem BMW X3 mit 423 Neuzulassungen. Bei dem BMW sind allerdings vom reinen Verbrenner über Plug-in-Hybride bis zum rein elektrischen iX3 alle Varianten möglich.

