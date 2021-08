GLS baut E-Flotte in Leipzig aus

Der Paketdienstleister GLS hat weitere elektrische Fahrzeuge in seine Zustellflotte für das Leipziger Stadtgebiet aufgenommen. Zehn neue Mercedes eSprinter ergänzen künftig zwei E-Transporter und elf E-Bikes.

Damit sind ab sofort zwei Drittel der Leipziger GLS-Flotte elektrisch unterwegs. Bis März 2022 soll die Flotte komplett umgestellt sein, wie der Paketdienstleister mitteilt. „Unser Ziel ist, die verbleibenden Touren bis zum Ende unseres Geschäftsjahres im kommenden Frühling ebenfalls durch eFahrzeuge zu besetzen“, sagt Marc Baumgarte, Region Manager East bei GLS Germany.

Die zehn neuen eSprinter werden nicht von GLS direkt, sondern von Vertragspartner PES-Leipzig GmbH im Namen der GLS eingesetzt. Das Unternehmen betont, dass die Elektro-Transporter die konventionell angetriebenen Fahrzeuge 1:1 ersetzen werden.

Das liegt aber auch am speziellen Einsatz der Fahrzeuge in Leipzig: Die Transporter werden nicht an einem Verteilzentrum im Umland beladen, sondern sind dem GLS-City-Depot zugeordnet. Das Micro-Hub Leipzig verarbeitet laut GLS jeden Tag 4.500 Pakete für die Zustellung im Großraum Leipzig. Die Zustellung erfolgt über 24 Transporter (davon derzeit zwölf elektrisch) und elf Lastenräder.

Die Beschaffung lief über den lokalen Mercedes-Partner Stern Auto GmbH. „Stern Auto ist in der Region fest verwurzelt, wir verstehen uns als Leipziger Institution auf dem Fahrzeugmarkt und tragen gern dazu bei, den CO2-Ausstoß in unserer Heimatstadt zu reduzieren“, sagt Mirko Reese, Centerleiter Leipzig & Verkaufsleiter Nutzfahrzeuge. „Wir freuen uns deshalb besonders, dass die an die PES-Leipzig GmbH übergebenen eSprinter im Dienste der GLS hier in unserer unmittelbaren Nähe eingesetzt werden. Wir wollen Elektromobilität voranbringen, sowohl für die gewerbliche, als auch die private Nutzung.“

Zum Lade-Konzept der E-Fahrzeuge macht GLS in der Mitteilung keine Angaben. Der eSprinter kann optional mit bis zu 80 kW Gleichstrom geladen werden.

