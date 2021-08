Mer baut HPC an McDonald’s-Filialen in Österreich

McDonald’s Österreich hat den deutschen E-Mobilitätsdienstleister Mer mit dem Bau von Schnellladesäulen beauftragt. Bis Ende 2023 sollen alle Filialen von McDonald’s Österreich, die über einen Parkplatz verfügen, mit HPC-Stationen mit 150 bzw. bis zu 300 kW ausgerüstet werden.

Mer, bis vor Kurzem unter dem Namen E-Wald bekannt, wird laut der Mitteilung an allen geeigneten Filialen Hypercharger des Südtiroler Herstellers Alpitronic aufbauen. Diese werden über zwei Ladepunkte verfügen – auf einem veröffentlichten Foto ist ein HYC 150 mit einem CCS- und einem CHAdeMO-Ladekabel zu sehen. Ob das die Standard-Konfiguration sein wird oder ob an anderen Standorten zwei CCS-Kabel verbaut sein werden, geht aus der Mittelung von McDonald’s Österreich nicht hervor.

Klar ist aber, dass „hochfrequentierte Standorte“ nicht die 150-kW-Version, sondern den HYC 300 mit bis zu 300 kW je Ladepunkt erhalten werden. Wie viele der 196 Filialen in Österreich über einen Parkplatz verfügen und wie viele davon als hochfrequentiert eingestuft werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

„Elektromobilität wird sich in den kommenden Jahren als Technologie im Verkehrssektor durchsetzen. Wir unterstützen diese Entwicklung mit unserer E-Mobilitätsstrategie“, sagt Michael Öhler, Director Operations bei McDonald’s Österreich. „Für unsere Gäste bedeutet die Partnerschaft mit Mer eine noch breitere Verfügbarkeit unseres E-Tankstellen-Netzwerks mit besonders schnellen Ladezeiten und einfacher Bedienbarkeit: Kurz Pause machen, einen Burger oder Cappuccino genießen und gleichzeitig in rund 15 Minuten das E-Auto aufladen wird demnächst in allen Restaurants mit Parkplatz möglich sein.“

– ANZEIGE –

„Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur und dem Anschluss an die smarten Stromnetze der Zukunft entwickeln wir Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit“, ergänzt Anton Achatz, Geschäftsführer der Mer Germany GmbH. E-Wald wurde erst in diesem Juli umfirmiert – bei der Übernahme durch den norwegischen Energiekonzern Statkraft im Jahr 2019 hieß es noch, dass die Marke E-Wald erhalten bleiben solle.

Der Aufbau der Ladesäulen bei McDonalds Österreich ist Teil der neuen Gebäudestandards, die laut der Fast-Food-Kette ab sofort für alle Eröffnungen und größeren Umbauten umgesetzt werden soll. Diese Standards beinhalten Photovoltaikanlagen, Bioshredder, Altölabpumpanlagen für die Erzeugung von Biodiesel sowie nachhaltige Heizsysteme.

Quelle: Info per E-Mail