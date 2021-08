Chinesische Hersteller liefern 100 H2-Lkw für Bauprojekt

Die Great-Wall-Tochter FTXT Energy Technology hat zusammen mit den Fahrzeug-Partnern Dayun, Dongfeng und Foton eine Flotte von 100 schweren Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellen für ein Bauprojekt in der chinesischen Provinz Hebei geliefert.

FTXT hat dabei die gesamte Antriebstechnik entwickelt und gestellt. Die Wasserstoff-Brennstoffzellen kommen auf eine Leistung von 111 kW. Zu den ebenfalls von FTXT entwickelten Wasserstoff-Tanks und der Technologie der Stacks ist nichts bekannt. In einer Mitteilung heißt es lediglich, dass das System eine Lebensdauer von 10.000 Stunden aufweise und auch bei minus 30 Grad gestartet werden könne.

Die 100 schweren Nutzfahrzeuge werden für den Bau der „Xiong’an New Area“ eingesetzt. Xiong’an ist eine geplante Retortenstadt im Osten von Baoding und liegt jeweils rund 100 Kilometer von Peking und Tianjin entfernt. Mit dem Bau der Retortenstadt sollen die beiden genannten Metropolen entlastet werden.

Derzeit ist die Rongyi Road die Hauptverkehrsader für den Transport der benötigten Baumaterialien nach Xiong’an. An der rund 50 Kilometer langen Straße sollen insgesamt zehn Wasserstoff-Tankstellen entstehen, um die Brennstoffzellen-Lkw mit Wasserstoff zu versorgen.

Wie die Great-Wall-Tochter FTXT ankündigt, sollen im Laufe des Projekts sogar bis zu 1.300 Brennstoffzellen-Fahrzeuge in Hebei eingesetzt werden. Es ist aber nicht bekannt, ob das alles schwere Lkw oder auch andere Nutzfahrzeuge oder gar Pkw sein werden.

Great Wall ist Chinas größter Geländewagen-Hersteller. Noch in diesem Jahr will das Unternehmen sein erstes Brennstoffzellen-SUV vorstellen. Diese Fahrzeuge sollen dann auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 in China eingesetzt werden.

