Liontron: Camper speist mitgeführtes E-Auto mit Strom

Der in NRW beheimatete Batteriehersteller Liontron zeigt auf dem Caravan Salon 2021 in Düsseldorf ein Wohnmobil, das in der Lage ist, einen auf einem Anhänger mitgeführten Smart EQ Fortwo Cabrio während der Fahrt oder im Stand autark mit Ladestrom zu versorgen.

Der vollelektrische Smart wird entweder während der Fahrt über die Lichtmaschine des Campers oder im Stand über die Solaranlage geladen. Mit diesem Setup sollen Campingfans Aufenthalte ohne Landstromanschluss bewältigen können.

„Das Fahrzeuggespann wird zum ultimativen Allround-Paket mit der Gewissheit, keine öffentlichen Ladestationen oder andere Stromzufuhren an der Destination suchen und keine Kosten für die Aufladung erwarten zu müssen. Selbstverständlich lassen sich auch E-Bikes, Elektro-Scooter und Co. über den SchuKo-Stecker laden“, teilt Liontron mit. Das Unternehmen aus Nettetal hat sich auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien spezialisiert.

Kommen wir zum technischen Aufbau des Gespanns: Die Ladeinfrastruktur des handelsüblichen Campers verfügt laut Liontron neben der werksseitigen Lichtmaschine über zwei Ladebooster mit je 30 A, zwei LiFePO4-Akkus mit zusammen 400 Ah und einen Wechselrichter, der den Smart mit einer konstanten Ladeleistung von bis zu 4 kW versorgt. Beim Stehen auf dem Stell- oder Campingplatz beliefern verschattungsresistente Solarpanels mit einer Gesamtleistung von 1.100 Wp das Gespann mit Sonnenenergie. Dabei liege die realistische Ausbeute der installierten Solarmodule meist zwischen 700 und 800 Watt – ausreichend Energie, um die entladene Lithium-Ionen-Batterie mit 17,6 kWh, die sich im Smart befindet, in circa 4,5 Stunden wieder aufzuladen, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Das Smart EQ Fortwo Cabrio hat ein Gewicht von 1.126 kg und steht auf einem Universalanhänger aus Aluminium von Schultes Metallverarbeitung, der 250 kg wiegt. „Mit zusammen 1376 kg bleiben Smart und Anhänger deutlich unter dem zulässigen Gesamtgewicht von 1500 kg für die Anhängelast, die für viele Wohnmobile gilt“, so Liontron.

