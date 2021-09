Valmet erhält weiteren Batterie-Auftrag

Valmet Automotive hat einen zweiten Auftrag zur Herstellung von Batterien für das Batteriewerk in Salo, Finnland, erhalten. Mit dem neuen Auftrag wird die Produktion im Werk Salo auf Hochvolt-Batterien erweitert.

In dem Werk Salo wurden bislang vor allem 48-Volt-Batterien für entsprechende Hybridfahrzeuge montiert. Ob die Hochvolt-Batterien aus dem neuen Auftrag für Batterie-elektrische Fahrzeuge oder Plug-in-Hybride vorgesehen sind, gibt Valmet nicht an – „weitere Einzelheiten zum neuen Auftrag“ könne man noch nicht bekannt geben. Nur so viel: Der Produktionsstart ist noch für 2021 geplant.

„Valmet Automotive wächst sehr schnell im Batteriegeschäft“, sagt Jyrki Nurmi, Senior Vice President EV Systems, Valmet Automotive. „Mit dem neuen Kundenvertrag für das Werk in Salo haben wir bereits fünf Verträge zur Herstellung von Batterien in unseren finnischen Werken bekannt gegeben. Dies ist ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie, die sich auf EV-Systeme konzentriert.“

Valmet hatte den Ausbau des Werks Salo Ende 2020 begonnen und das Werk um 3.500 Quadratmeter auf nun 23.500 Quadratmeter erweitert. Der größte Teil der neuen Fläche wird für logistische Zwecke genutzt, aber auch der Produktionsbereich wurde erweitert. Die Produktionslinie für das neue Batteriemodell wird teilweise im erweiterten Werksbereich untergebracht.

Für die neue Produktion wird noch Personal gesucht. In dem Batteriewerk Salo sind nach Angaben des Zulieferers rund 500 Mitarbeitende beschäftigt. Im Herbst sollen 250 weitere Stellen besetzt werden – hauptsächlich in der Produktion, in Logistik und Qualität.

Valmet fertigt bereits heute Hochvolt-Batterien für Automotive-Kunden, für das zweite finnische Werk Uusikaupunki liegen bereits drei Aufträge vor. Auch in Deutschland errichtet das finnische Unternehmen derzeit eine Batterie-Montage, in Kirchardt nahe des Audi-Werks Neckarsulm.

