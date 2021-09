Hermes beschafft neun E-Transporter für Reutlingen

Hermes setzt neun neue Elektro-Transporter in Reutlingen sowie in den angrenzenden Ortschaften Pfullingen und Lichtenstein ein – und mustert dafür Diesel-Transporter aus. Bis 2025 will der Logistikkonzern in den Innenstadtbereichen der 80 größten deutschen Städte auf emissionsfreie Zustellung umstellen.

Konkret kommen die die E-Transporter nun in zehn von zwölf Stadtbezirken Reutlingens sowie in den beiden genannten Ortschaften Pfullingen und Lichtenstein zum Einsatz. Dort sollen sie im Schnitt täglich rund 1.200 Sendungen auf 810 Kilometer Wegstrecke zustellen. Das macht laut Hermes etwa 80 Prozent der Sendungsmenge im entsprechenden Gebiet aus. Auf das Jahr gesehen ermöglichten die eingesetzten E-Fahrzeuge “eine Einsparung von fast 70 Tonnen CO2”, teilt der Paketzusteller mit.

In naher Zukunft will Hermes die grüne Zustellung auch in weiteren Städten in der Region um Stuttgart weiter intensivieren. Der Stadt Reutlingen räumte das Unternehmen aber insofern Priorität ein, als dass sie sich unter den zehn deutschen Städten mit den durchschnittlich höchsten Stickstoffdioxidwerten pro Kubikmeter Luft in den Jahren 2019 und 20201 wiederfand.

„Wir freuen uns, dass wir die emissionsfreie Zustellung in immer mehr Städten erfolgreich vorantreiben können“, äußert Marco Schlüter, Chief Operations Officer von Hermes Germany. „Bundesweit bringen wir stetig mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge auf die Straßen und reduzieren so CO2-Emissionen. Für uns ist die Elektromobilität ein entscheidender Hebel für unsere Vision einer nachhaltigen City-Logistik.“

Perspektivisch wird Hermes die grüne City-Logistik deutschlandweit weiter vorantreiben. In Heilbronn erfolgt die Zustellung an der Haustür beispielsweise bereits ausschließlich elektrisch, weitere Städte folgen sukzessive. Eine Blaupause für nachhaltige City-Logistik hat Hermes im Juni zudem in Berlin geschaffen. Dort werden in Schöneberg, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Tiergarten, Mitte und dem Regierungsviertel täglich mehr als 300.000 Berliner emissionsfrei beliefert.

Hermes hat sich zum Ziel gesetzt bis 2025 in den Innenstadtbereichen der 80 größten deutschen Städten emissionsfrei zuzustellen.

newsroom.hermesworld.com