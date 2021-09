CATL plant Bau einer neuen Produktionsstätte in Yichun

Der chinesische Batteriezellen-Hersteller CATL hat mit der Stadtregierung von Yichun in der chinesischen Provinz Jiangxi eine Vereinbarung zum Bau einer neuen Produktionsstätte unterzeichnet.

Diese soll eine Fläche von ca. 867.000 Quadratmetern umfassen und der Bau innerhalb von 30 Monaten abgeschlossen sein. Die Gesamtinvestition liegt bei umgerechnet rund 2 Milliarden US-Dollar. Zur angestrebten Produktionskapazität gibt es noch keine Angaben.

Die Vereinbarung wurde unterzeichnet, nachdem CATL bereits Ende Juli ein Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit mit der Provinzregierung von Jiangxi und der Stadtregierung von Yichun unterzeichnet hatte. Gemäß der früheren Vereinbarung plane der chinesische Batteriezellenhersteller den Aufbau einer Produktionsstätte für Lithium-Ionen-Batterien und einer Produktionsstätte für Batteriematerialien wie Lithiumcarbonat in der Yichun Economic & Technological Development Zone und den damit verbundenen Landkreisen, Städten und Bezirken.

CATL ist jedoch nicht der einzige Batteriezellenhersteller, der eine Produktionsstätte in der Provinz Jianxi plant. Auch Volkswagens Batteriepartner Gotion High-Tech strebt den Bau von zwei Fabriken in der südchinesischen Provinz an, um dort insgesamt 100.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr zu produzieren. Die erste Phase mit je 20.000 Tonnen Jahreskapazität an beiden Standorten soll Ende 2022 in Betrieb gehen.

gasgoo.com