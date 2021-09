H2 Energy Solutions plant H2-Tankstellen in der Schweiz

Das in diesem August gegründete Schweizer Startup H2 Energy Solutions GmbH strebt den Aufbau einer schweizweiten Tankstellen-Infrastruktur zur Betankung von Pkw und Lkw mit Wasserstoff an. Wie viele Standorte genau geplant sind, geht aus der Mitteilung des Unternehmens allerdings nicht hervor.

Die H2 Energy Solutions GmbH rechnet mit einem Gesamtmarktpotenzial von 1.500 Abnehmern. Das heutige Marktvolumen, das durch bestehende Anbieter bedient wird, liege nur bei etwa 20 Kunden. Rolf Häusermann, Geschäftsführer der H2 Energy Solutions GmbH, gibt als Ziel aus, eine landesweite Infrastruktur mit Wasserstoff-Tankstellen aufzubauen. Als großen Treiber der Wasserstoff-Mobilität betrachtet er, „dass in der Schweiz wie auch in Europa die Politik wie auch die Industrie in den nächsten Jahren Lösungen zur Verminderung von Treibhausgasen vorantreiben werden und ein großes Augenmerk dem Straßen – wie auch Flugverkehr gelten wird“.

Laut dem frisch gegründeten Startup verkehren in der Schweiz derzeit rund 6 Millionen Fahrzeuge, die an rund 3.550 öffentlichen Tankstellen mit konventionellem Treibstoff tanken. Etliche dieser Tankstellen hat Geschäftsführer Häusermann mit seiner früheren Petrol-Service Euringer & Häusermann GmbH in den 1990er-Jahren gemäß der damals neuen Luftreinhalteverordnung des Bundes saniert.

Nun widmet sich Häusermann also der Wasserstoff-Infrastruktur. Der Bedarf sei da, es gebe bis dato nur acht H2-Tankstellen auf der Ost-Südwest-Achse (Bodensee – Genfersee), eine im Bau befindliche Anlage auf der West-Südost-Achse (Basel – Graubünden) und keine auf der Nord-Süd-Achse (Aargau – Tessin). Als Gleichgesinnte nennt er den Autohersteller Toyota, der „die Absicht hat, 1.600 Exemplare seines Wasserstoff-Modells Mirai Fuel Cell in die Schweiz zu verkaufen“, sowie die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa), die bereits grünen Wasserstoff produziere und den dafür notwendigen Strom aus Photovoltaikzellen gewinne.

Neben dem Aufbau von Wasserstofftankstellen will sich die H2 Energy Solutions auch auf den Handel mit Technik und Ersatzteilen sowie auf den Service und Unterhalt von Wasserstoff-Tankstellen fokussieren.

presseportal-schweiz.ch