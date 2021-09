Auch ZusammenStromen bietet THG-Quotenhandel an

Nach Emovy und M3E stellt sich das nächste Startup für THG-Quoten vor: Die ZusammenStromen GmbH aus Hamburg will mit einer eigenen Plattform zum größten THG-Quoten-Pooler für nicht-öffentlichen Ladestrom in Deutschland werden.

Der Markt für den Treibhausgasminderungs-Quotenhandel wird per Gesetz ab 2022 auch für Halter von Elektrofahrzeugen der Klassen M1 und N1 geöffnet. Damit winken dreistellige Euro-Erlöse pro Jahr und E-Fahrzeug. Über die Potenziale der Quote hatten wir jüngst ausführlich berichtet.

Mit der Plattform geld-fuer-eauto.de übernimmt das Startup aus Hamburg die digitale Abwicklung der THG-Vermarktung. Hierfür wird ein Nutzerkonto erstellt, das jeweilige Fahrzeug angelegt und der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I als Kopie hochgeladen. In der Fahrzeugübersicht können Nutzer eingetragene Fahrzeuge sehen, managen und sich über seine erwartete Auszahlungssumme informieren.

Für B2B-Partner stehe neben einem kommerziellen Referral Programm auch die Möglichkeit zur Verfügung, durch eine White-Label-Plattform oder Custom APIs die THG-Quoten-Dienste in Anspruch zu nehmen. Eine Auszahlung erfolge nach erfolgreicher Überprüfung der Unterlagen. B2B-Partnern und „größeren eFlotten-Betreibern“ bietet das Startup zudem ein „Pricing Modell“ an, welches eine sofortige Auszahlung und eine Teilnahme am Marktgeschehen kombinieren würde.

Weitere Anbieter, die die Vermittlung von THG-Quoten für Dritte zum Geschäftsmodell haben, sind unter anderem M3e, Emovy, GreenTrax und eQuota.

Quelle: Info per E-Mail