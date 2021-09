Emovy bietet THG-Quotenhandel für E-Flottenbetreiber

Die Firma Emovy macht Elektro-Flottenbetreibern das Angebot, die Vermittlung von THG-Quoten zu übernehmen. Das neu gegründete und in Ettlingen bei Karlsruhe ansässige Startup setzt dabei auf ein Festpreisangebot mit quartalsweiser Vorauskasse.

Der Markt für den Treibhausgasminderungs-Quotenhandel wird per Gesetz ab 2022 auch für Betreiber von elektrischen Fuhrparks geöffnet. Damit winken dreistellige Euro-Erlöse pro Jahr und E-Fahrzeug. Über die Potenziale der Quote hatten wir jüngst ausführlich berichtet. Mit Emovy präsentiert sich nun ein neuer Akteur, der anbietet, die Abwicklung für Betreiber von E-Fuhrparks von A bis Z in die Hand zu nehmen.

„Für Autovermietungen, Carsharing-Anbieter und andere Unternehmen mit auf sich zugelassenen, rein batterieelektrischen Fahrzeugen bietet sich die Chance auf einen lukrativen Nebenverdienst“, teilt Emovy mit. Dank Festpreisangebot mit quartalsweiser Vorauskasse sorge man zudem für langfristige Planungssicherheit.

„Wir bündeln Quoten und erzielen dadurch größere Mengen und somit bessere Preise am Markt“, erläutert Matthias Kerner, Geschäftsführer von Emovy. „Je nach Marktpreisentwicklung der THG-Quoten können Unternehmen mit größeren E-Flotten bis zu 200 Euro, mindestens jedoch 120 Euro pro zugelassenem E-Fahrzeug erzielen.“ Möglich sei dies über mehrere Jahre hinweg, denn die E-Quote könne jedes Jahr neu generiert werden – „für den gesamten Zulassungszeitraum des Fahrzeugs“.

Die Emovy GmbH wurde nach eigenen Angaben von Experten aus dem Energieumfeld ins Leben gerufen und baut auf Erfahrung im Umfeld des aufwändigen Emissionshandels und mit der THG-Quote. Die Firma sei „für eine klimafreundliche und wirtschaftliche E-Mobilität angetreten“.

Weitere Anbieter, die die Vermittlung von THG-Quoten für Dritte zum Geschäftsmodell haben, sind unter anderem GreenTrax und eQuota.

