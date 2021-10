WeShare flottet in Berlin VW ID.4 ein

WeShare, das vollelektrische Free-Floating Carsharing von Volkswagen, hat die Berliner Flotte erneuert und nimmt den vollelektrischen ID.4 zusätzlich ins Fahrzeugangebot auf. Zunächst werden sukzessive rund 100 ID.4 in der Hauptstadt hinzukommen.

Zudem schreitet der Austausch der Berliner e-Golf-Flotte mit den neuen Modellen voran, wie WeShare mitteilt. Bis Ende Oktober will WeShare alle bisherigen 1.500 e-Golf gegen neue ID.3 und ID.4 ausgetauscht haben.

WeShare ist im Sommer 2019 in Berlin offiziell gestartet – zunächst mit den erwähnten 1.500 e-Golf, später kamen 500 e-Up hinzu. Im November 2020 wurden die ersten ID.3 eingeflottet. Seit Februar 2021 wird WeShare auch in Hamburg angeboten.

„Nach zwei Jahren modernisieren wir unsere vollelektrische Carsharingflotte in Berlin“, sagt Philipp Reth, CEO von WeShare. „Mit dem ID.3 und dem ID.4 bieten wir nun zwei vollelektrische Modelle an, mit denen sich die Bandbreite der möglichen Anwendungsfälle von der Minute bis zu mehreren Tagen für unsere Kunden noch einmal erweitert.“

Reth hebt vor allem die Reichweiten von bis zu 425 Kilometern bei den eingesetzten ID.3 und von bis zu 520 Kilometern beim ID.4 hervor – in Kombination mit der Schnellladefähigkeit könne man „die Standzeiten der Fahrzeuge an der öffentlichen Ladeinfrastruktur erheblich reduzieren“. Gerade der ID.4 biete sich laut WeShare „für Tagesmieten und Langstreckenfahrten sowie für größere Transporte an“.

Auch zu Hamburg gibt WeShare in der Mitteilung ein kurzes Update: Dort habe die Flotte vor Kurzem die geplante Anzahl von 800 ID.3 erreicht – eigentlich wollte WeShare diese Marke laut der Ankündigung vom Februar bereits im April erreichen. Der Einsatz des ID.4 sei in Hamburg „zunächst noch nicht geplant“. Zu dem geplanten, aber wegen der Corona-Pandemie verschobenen Start in München äußert sich WeShare in der Mitteilung nicht.

Bereits in der Vergangenheit hatte ein Sprecher von WeShare gegenüber electrive.net erklärt, dass die e-Golf nach Ablauf der Laufzeit „zurück zum Eigentümer Volkswagen und dort in die Zweitverwertung“ gehen – also auf den Gebrauchtwagenmarkt.

we-share.io