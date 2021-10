StromVolt Americas plant Batteriefabrik in Kanada

Das kanadische Startup StromVolt Americas hat angekündigt, zusammen mit dem taiwanesischen Unternehmen Delta Electronics Kanadas erste Fabrik zur Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen für Elektrofahrzeuge aufbauen zu wollen. Diese soll in der Provinz Quebec entstehen.

StromVolt wird nach eigenen Angaben über die Kooperation mit Delta Zugang zu dessen Zelltechnologie und der Produktionsmaschinen erhalten – in Europa ist Delta vor allem im Bereich der Ladetechnik bekannt. „Die Partnerschaft verkürzt den Zeitplan für die Inbetriebnahme der Fabrik drastisch und beseitigt die Unsicherheit für ein so ehrgeiziges Projekt.“ sagt Maxime Vidricaire, CEO von StromVolt.

Das Unternehmen verweist in seiner Mitteilung zwar darauf, dass Nordamerika über alle kritischen Materialien verfüge, um auf Elektroautos zu setzen, die mangelnde Produktion aber zu einer „übermäßigen Abhängigkeit von ausländischen Akteuren“ führt. Angaben zum Umfang der eigenen Produktion macht StromVolt aber nicht.

Hier liefert ein Bericht des Portals „Electric Autonomy Canada“ einige Hintergründe: StromVolt wurde demnach erst Ende August gegründet und hat Anfang Oktober bei Delta Anlagen zur Zellherstellung im Wert von 13,9 Millionen US-Dollar (rund 12 Millionen Euro) gekauft. Das Projekt soll ein Investitionsvolumen von 200 bis 300 Millionen US-Dollar haben (173 bis 260 Millionen Euro). Die anfängliche Jahreskapazität soll bei 250 MWh liegen und bis 2030 auf 10 GWh erweitert werden.

Angaben zur Finanzierung oder Investoren sind laut „Electric Autonomy Canada“ nicht bekannt. Es gebe aber Hinweise, dass sich Vidricaire um eine staatliche Finanzierung des Projekts auf Bundes- und Provinzebene bemühe. Als potenzielle Abnehmer werden in der Provinz Quebec ansässige Hersteller wie Lion Electric, BMP, Taiga Motors und Nova Bus genannt. StromVolt will auch mit Batterierecyclern zusammenarbeiten, um zurückgewonnene Materialien in seine Zellproduktion zu integrieren.

StromVolt ist nicht das erste Batterie-Projekt des gerade einmal 31 Jahre alten Vidricaire: Er hat 2016 das in Ontario ansässige Unternehmen Stromcore Energy gegründet, das nach eigenen Angaben Lithium-Ionen-Batterien für Gabelstapler von 24 bis 80 Volt entwickelt und produziert.

stromvolt.com, electricautonomy.ca