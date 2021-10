eMobility update: Frankreich investiert in Elektromobilität, Ladesäulen in Tschechien, Opel Movano-e

Hallo zu einem neuen „eMobility Update“. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität: Frankreich investiert in Elektromobilität ++ Tschechien baut Ladesäulen ++ Opel Movano-e in Deutschland bestellbar ++ E-Bike mit bis zu 50 km/h ++ Und die Güterdrone von Volocopter hebt erstmals ab ++

#1 – Frankreich wird eMobility-Produktionsland

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen 30 Milliarden Euro schweren Investitionsplan zur wirtschaftlichen Modernisierung des Landes präsentiert. Interessant aus Sicht der Elektromobilität: Bis 2030 sollen in Frankreich zwei Millionen Elektro- und Hybridfahrzeuge produziert werden.

#2 – Ladeinfrastruktur-Offensive in Tschechien

In Tschechien wollen Vertreter aus Politik, Verwaltung und Industrie bis 2025 mehrere Tausend Ladepunkte errichten. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde jetzt unter anderem von Skoda in Prag unterzeichnet – und zwar in Anwesenheit von Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess.

#3 – Opel Movano-e startet bei 57.990 Euro

Opel hat in Deutschland nun auch die Bestellbücher für den neuen Movano und dessen Elektro-Version Movano-e geöffnet. Es ist das erste elektrische Modell der deutschen Marke bei den großen Transportern. Der Einstiegspreis beträgt 57.990 Euro netto. Abzüglich der Umweltprämie von 7.500 Euro netto ist Opels größtes elektrisches Fahrzeug also ab 50.490 Euro netto erhältlich.

#4 – VanMoof: E-Bike mit 50 km/h

Der niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof hat ein neues Modell präsentiert, das mit zwei E-Motoren ausgestattet ist und damit Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erreichen soll. Das E-Bike namens VanMoof 5 kann bereits reserviert werden. Der Preis liegt bei stolzen 3.500 Euro.

#5 – VoloDrone: Güterlieferung aus der Luft

Die Lasten-Drohne VoloDrone hat im Hamburger Hafen ihren ersten öffentlichen Testflug absolviert. Der Hersteller Volocopter und der Logistiker DB Schenker haben damit demonstriert, wie automatisierter Güterverkehr in der Luft zukünftig aussehen könnte.

