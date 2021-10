Vicinity Motor bestellt Batterien bei Electrovaya

Der kanadische Nfz-Bauer Vicinity Motor hat mit dem ebenfalls in Kanada ansässigen Batteriehersteller Electrovaya eine strategische Liefervereinbarung geschlossen. Electrovaya soll die Lithium-Ionen-Batterien für die „Lightning“-Elektrobusse und den Klasse-3-Lkw VMC 1200 liefern.

Angaben zu den vereinbarten Liefermengen und den finanziellen Umfängen der strategischen Partnerschaft macht Vicinity Motor in der Mitteilung nicht. Es soll sich aber um Lithium-Ionen-Zellen mit NMC-Chemie handeln. Electrovaya wird im Rahmen der Zusammenarbeit den Fahrzeughersteller auch bei der Integration der Batterien in die jeweiligen Fahrzeuge unterstützen.

„Unsere Entscheidung, mit Electrovaya als strategischen Lieferanten zusammenzuarbeiten, erfolgte nach strengen technischen Kaufprüfungen“, sagt William Trainer, Gründer und CEO von Vicinity Motor. „Die Verkaufsdynamik unserer Vicinity Lightning-Elektrobuslinien und unseres neuen vollelektrischen VMC 1200 Class 3-Lkw nimmt weiter zu und dieses Abkommen sichert unsere Lieferkette für die entscheidende Batteriekomponente unserer Plattformen.“

Vicinity Motor hat seinen Sitz in Aldergrove nahe Vancouver in British Columbia, während Elektrovaya weiter östlich in Mississauga in der Provinz Ontario beheimatet ist. „Unsere Partnerschaft bringt zwei führende Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln zusammen und liefert Modelle zu einem Preis, der für den Masseneinsatz in kleinen und großen Flotten geeignet ist“, sagt Sankar Das Gupta, President und Chief Executive Officer von Electrovaya.

Electrovaya ist aber nicht der exklusive Batterielieferant von Vicinity Motor: Im Juni hatten die Kanadier E-Bus-Batterien bei dem deutschen Mittelständler Lion Smart bestellt – ein Folgeauftrag nach einer ersten Bestellung 2020.

Vicinity Motor trägt diesen Namen übrigens erst seit diesem Frühjahr. Zuvor war der kanadische Hersteller unter dem Namen Grande West Transportation Group aktiv.

