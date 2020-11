Lion Smart entwickelt Akku-Lösung für kanadisches Busmodell

Lion Smart hat von der kanadischen Grande West Transportation Group einen Auftrag für Ingenieurdienstleistungen im Bereich Entwicklung und Integration erhalten. Konkret hilft Lion Smart bei der Elektrifizierung des Busmodells Vicinity. Der Wert des Auftrags liegt im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich.

Der kanadische Hersteller engagiert Batteriespezialist Lion Smart, um die Integrierbarkeit von Akkupack-Lösung in sein Busmodell Vicinity zu prüfen, der aktuell nur in Varianten mit Verbrenner- oder CNG-Antrieb erhältlich ist. Der Vertrag fixiert für Lion Smart im Einzelnen Aufgaben in den Bereichen Software, mechanische und elektrische Anpassung sowie die Integration mehrerer 400-Volt-Batteriepacks aus dem BMW i3 in ein Demonstrator-Busmodell.

Grande West Transportation mit Sitz in Aldergrove in British Columbia hat sich auf mittelgroße Nutzfahrzeuge für öffentliche und private Unternehmen spezialisiert. In der elektrisch angetriebenen Version Vicinity LT EV soll oben genanntes Busmodell 2021 zur Verfügung stehen. Nach Abschluss der Entwicklungsdienstleistungen winken Lion Smart denn auch für kommendes Jahr etwaige Folgeaufträge in Verbindung mit dem Vicinity LT EV. Die Rede ist von der Lieferung von Batteriepacks „in signifikanten Stückzahlen“.

„Wir freuen uns sehr über den Gewinn eines weiteren Kunden in Nordamerika“, sagt Thomas Hetmann, Geschäftsführer der Lion Smart GmbH. „Integrationsarbeiten und deren späteres Seriengeschäft stellen ein lukratives wie auch skalierbares Geschäftsmodell dar. Die Beauftragung zeigt, dass unsere Leistungen als Spezialist für Ingenieurdienstleistungen gefragt und auch weitere Kunden an unserer Expertise in diesem Bereich interessiert sind.“

Die deutsche Lion Smart GmbH ist Tochter der 2011 gegründeten Lion E-Mobility AG, einer börsennotierten Schweizer Holding mit Fokus auf strategische Investments im Elektromobilitätsbereich. Als Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen der Gruppe hat Lion Smart unter anderem ein in-house entwickeltes modulares Light-Batteriesystem im Sortiment. Grundsätzlich unterhält das Unternehmen enge Bande zu BMW und realisiert die Integration von Batterielösungen für Dritte auf Basis von Batterien und Modulen des BMW i3. Zuletzt hat Lion Smart seine Batterie-Lösungen unter anderem für den maritimen Sektor angepasst und zertifizieren lassen.

