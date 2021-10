eMobility update: Renault E-Mégane vorbestellbar, Ubitricity Laternenlader, Lieferstart neuer Model X

Hallo zum „eMobility Update“. Folgende News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie aufbereitet: Elektro-Mégane von Renault jetzt vorbestellbar ++ Ubitricity bringt Laternenlader heraus ++ Erste Auslieferungen des neuen Tesla Model X ++ Vässla bietet E-Bike-Abo in Berlin ++ Und Tesla-Stromtarif in Deutschland ++

#1 – Renault Mégane E-Tech Electric bestellbar

Der im September präsentierte Renault Mégane E-Tech Electric ist ab sofort in Deutschland konfigurierbar. Kunden können sich außerdem für eine Vorbestellung registrieren. Die finalen Bestellungen sind ab Februar möglich. Der Verkaufsstart für den rein elektrischen Newcomer ist dann im März des kommenden Jahres.

#2 – Ubitricity bringt Laternenlader heraus

Ubitricity hat seinen Laternenladepunkt nun in einer für Deutschland standardkonformen Version auf den hiesigen Markt gebracht. Das auf die deutschen Regularien angepasste Gerät hört auf den Namen Heinz und ist in Zusammenarbeit mit dem zur Bender-Gruppe gehörenden Hardware-Hersteller Ebee entstanden.

#3 – Auslieferungen des neuen Tesla Model X

Tesla hat nun offiziell mit den Auslieferungen des neuen Model X in den USA begonnen. Davon zeugen Aufnahmen einer ersten Übergabe von fünf Fahrzeugen, die auf sozialen Netzwerken geteilt wurden. In Europa brauchen die Kunden dagegen weiterhin Geduld: Hier dürfte das Refresh der beiden Premium-Modelle X und S erst Ende 2022 ankommen.

#4 – Vässla bietet E-Bike-Abo in Berlin

Das schwedische Startup Vässla hat ein neues Mikromobilitäts-Abo für Berlin angekündigt. Der „Vässla Club“ beinhaltet den Zugang zum Vässla Bike, einer neuen Fahrzeugkategorie zwischen E-Tretrollern und E-Bikes. Das Vässla Bike setzt wie ein E-Tretroller auf den elektrischen Antrieb und nicht nur eine Trittkraftunterstützung wie beim E-Bike, hat aber einen Fahrrad-artigen Sattel für mehr Komfort und einen Gepäckkorb am Vorderrohr.

#5 – Tesla-Stromtarif in Deutschland

Der britische Ladenetzbetreiber und Ökostromanbieter Octopus Energy führt in Deutschland einen Tesla-Stromtarif ein. Dieser kann mit und ohne E-Auto genutzt werden. Der Tarif mit der vollen Bezeichnung Tesla Stromtarif powered by Octopus Energy soll deutschen Powerwall-Besitzern zu Zeiten, in denen die Sonne nicht scheint, einen besonders günstigen Zugang zu Ökostrom bieten.

