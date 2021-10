Britische Gigafabrik in Coventry soll auf 60 GWh kommen

Das britische Joint Venture West Midlands Gigafactory hat nähere Infos zu seiner geplanten Batteriezellenfabrik am Flughafen von Coventry bekannt gegeben. Diese soll 2025 mit der Lieferung von E-Auto-Batterien beginnen und im vollen Ausbau eine jährliche Produktionskapazität von 60 GWh erreichen.

Bei dem Gemeinschaftsunternehmen handelt es sich um eine öffentlich-private Neugründung des Coventry City Council und des Unternehmens Coventry Airport. Die gemeinsame Initiative zur Ansiedlung eines Batteriezellenwerks besteht schon seit Anfang des Jahres. Stadt, Metropolregion und Flughafen haben daraufhin im Juli einen Bauantrag eingereicht, um sozusagen das „Nest“ für einen erfahrenen Hersteller zu bereiten. Eine Entscheidung über das Vorhaben solle – so hieß es im Juli – noch in diesem Jahr fallen. In der aktuellen Mitteilung heißt es, dass das Joint Venture „weiterhin Investitionsmöglichkeiten mit Batterieherstellern aus aller Welt sondiert“. Laut einem früheren Bericht von „The Guardian“ aus dem Juni soll etwa InoBat Auto zu den Kandidaten gehören.

Unterdessen nennt West Midlands Gigafactory neue Eckdaten zum angestrebten Werk. Bekannt war bereits, dass die Produktionsstätte rund 530.000 Quadratmeter (äquivalent „74 Fußballfeldern“) umfassen, neben der Fertigung auch das Recycling von Batterien beherrschen und bis zu 6.000 direkte Arbeitsplätze schaffen soll. Bestätigt wird nun außerdem der angestrebte Produktionsstart im Jahr 2025 sowie ein späterer Output von bis zu 60 kWh Batteriezellen pro Jahr. Außerdem gibt das Joint Venture bekannt, dass die Gigafactory durch den geplanten Ausbau des lokalen Energienetzes zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt werden soll – „und zwar aus einer Kombination von Solarenergie und erneuerbaren Energien aus dem Netz“.

Von dem Bau einer Gigafactory an diesem strategisch wichtigen Ort versprechen sich die Initiatoren die Anregung privater Investitionen in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Pfund (knapp 3 Milliarden Euro). Neben der Stadt, der Region und dem Flughafen soll die Initiative nach eigenen Angaben auch „von einer einzigartigen Allianz aus lokalen Regierungen, Industrieunternehmen und Universitäten unterstützt“ werden.

Laut Mike Murray, Project Director bei West Midlands Gigafactory, stellt sich die Aufgabe, eine hochmoderne Batterie-Gigafactory im Herzen der britischen Automobilindustrie zu errichten. „Sie wird eine enorme Geldinvestition in der Region darstellen, die zu Tausenden von gut bezahlten Arbeitsplätzen führen und wichtige neue Qualifikationen für dieses Land schaffen wird.“

Großbritannien ist bekanntlich stark darauf bestrebt, eine eigene Batteriezellenfertigung auf der Insel hochzufahren. Laut einem Bericht des „Guardian“ von Mitte Juni soll sich die Regierung aktiv eingeschaltet haben und Gespräche mit sechs Unternehmen führen bzw. geführt haben. In den jüngsten Monaten gab es immer mal wieder Berichte zu Bemühungen auf diesem Feld. So wird in der nordenglischen Grafschaft Northumberland ein Werk unter Regie des Startups Britishvolt und am Nissan-Werk in Sunderland eine Fabrik für Elektroauto-Batterien des chinesischen Batterieherstellers Envision AESC entstehen.

