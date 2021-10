SVOLT holt Director Project Management von Vitesco

Der aus dem chinesischen Autobauer Great Wall hervorgegangene Batteriezellen-Hersteller SVOLT hat Stefan Dahmen als Director Project Management für seine europäische Tochter SVOLT Energy Technology Europe verpflichtet. Der erfahrene Automotive-Experte wechselt von der Conti-Tochter Vitesco ins Saarland.

In seiner neuen Rolle verantwortet Stefan Dahmen ab sofort alle Kundenprojekte europäischer OEMs im Automotive-Sektor der Hochvoltspeicheranwendungen, von der Akquirierung bis zur Serieneinführung, wie SVOLT mitteilt. In seiner neuen Position wird der 55-jährige Dahmen direkt an Maxim Hantsch-Kramskoj, Vice President Sales & Marketing bei SVOLT Europe, berichten.

Dahmen ist in der Zulieferer-Industrie verwurzelt. Nach mehreren Jahren bei Siemens VDO (u.a. für Diesel-Systeme) war er rund zehn Jahre für den US-Zulieferer Delphi tätig, bevor er in den Continental-Konzern wechselte. Dort hat der Diplom-Ingenieur zuletzt bei der Tochter Vitesco Technologies in Regensburg als Global Account Director Sales für den Kunden Daimler zuständig. Dabei ging es auch um hybride und elektrische Antriebssysteme.

„Ich bin sehr gespannt auf den Austausch mit den europäischen Automobilherstellern und freue mich auf meine neuen Aufgaben bei SVOLT“, sagt Dahmen. „Dazu wird die Etablierung einer strukturierten und robusten Programm-Management-Organisation zählen, die nach Automotive-Standard aufgesetzt wird, einschließlich der dazugehörigen Tools und Reportingstrukturen.“

– ANZEIGE –

Kai-Uwe Wollenhaupt, President SVOLT Europe & Vice President SVOLT Energy Technology, kündigt in der Mitteilung an, das Team in Europa weiter auszubauen – „mit Entwicklungsingenieuren für die Zelle und für Hochvoltspeicher, Experten im Bereich Industrialisierung der Batterieproduktion, Produktmanager für Hochvoltspeicher und Batteriezelle sowie Projektleiter im Bereich Akquise und Industrialisierung“.

SVOLT hatte im November 2020 bestätigt, dass seine erste europäische Fabrik im Saarland entsteht. In Überherrn ist eine Zellfabrik mit einem Output von 24 GWh pro Jahr geplant. Einige Kilometer weiter in Heusweiler wird eine Montage von Modulen und Packs aufgebaut. Zu den Kunden in Europa, die Dahmen betreuen wird, gehört unter anderem der Stellantis-Konzern.

svolt-eu.com