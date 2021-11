EnBW baut HPC-Park an A2 nahe Hannover

Die EnBW hat mit dem Bau eines neuen Schnellladepark für E-Autos an der A2 begonnen. Unmittelbar an der Ausfahrt 37 Lauenau gelegen, erhält der neue Standort 20 HPC-Ladepunkte mit jeweils bis zu 300 kW Leistung und soll Anfang 2022 in Betrieb gehen.

Mit dem EnBW-Park dürfte Lauenau ab 2022 sehr gut mit Schnellladepunkten für Anwohner und Fernreisende versorgt sein: Auf dem Autohof unweit der Ausfahrt 37 gibt es bereits einen Tesla Supercharger und auch HPC-Säulen von Allego – wie EnBW setzt auch Allego auf Alpitronic Hypercharger.

Der Baustart für den EnBW-Ladepark ist bereits am 22. Oktober erfolgt. Neben den zehn 300-kW-Ladesäulen mit besagten 20 Ladepunkten soll der Ladepark mit einer Photovoltaik-Anlage teilweise überdacht werden. Mit 18,55 kWp fällt die Solaranlage in Niedersachsen verglichen mit anderen HPC-Parks der EnBW eher klein aus.

Entsprechend schnellladefähige Autos sollen laut der Mitteilung des Energieversorgers in 20 Minuten Strom für über 400 Kilometer laden können. In Kombination mit der Lade soll das ausreichen, „um jede Stadt in Niedersachsen zu erreichen oder auch die Ruhrmetropole Dortmund“.

„Der Standort in Lauenau verdichtet unser Schnellladenetz und erweitert die Möglichkeiten von E-Autofahrer*innen an der befahrenen Verkehrsader A2“, sagt Timo Sillober, Chief Sales & Operations Officer bei der EnBW. „Wer in Norddeutschland in östliche oder westliche Richtung unterwegs ist, kann nun an einem zentralen Punkt einen Ladestopp einplanen und bequem die Reichweite für die restliche Fahrt nachladen.“ Da der Ladepark an dem Autohof liegt, gibt es auch Restaurants und Toiletten vor Ort.

Die EnBW baut ihr Schnellladenetz in Deutschland derzeit stark weiter aus und betreibt schon heute über 650 Schnellladestandorte. In dem Fernverkehrsnetz der EnBW sollen Großstandorte wie Lauenau „Ankerpunkte“ werden – und teilweise kleinere Standorte an Rastplätzen mit weniger Ladepunkten ergänzen. Aktuell befinden sich acht weitere große Schnellladeparks der EnBW im Bau.

