eMobility update: Kia Concept EV9 SUV, Gaussin zeigt Wasserstoff-Renn-Lkw, HPC-Park von Badenova

Willkommen zum „eMobility Update“. Mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche: Kia plant großes Elektro-SUV ++ Gaussin enthüllt Wasserstoff-Renn-Lkw ++ Badenova baut HPC-Park in Freiburg ++ Verteiler-Lkw von Renault nur noch elektrisch ++ Und neue Zellen von Gotion High-Tech ++

#1 – Kia Concept EV9 bald in Los Angeles

Nach Hyundai hat nun auch Kia ein großes Elektro-SUV-Modell angekündigt. Einen Ausblick in Form einer Studie wird es am 17. November auf der Automesse in Los Angeles zu sehen geben. Von dem Kia Concept EV9 wurden vorab schon erste Renderings veröffentlicht. Sie zeigen ein überraschend kantiges Design.

#2 – Gaussin enthüllt Wasserstoff-Renn-Lkw

Der französische Hersteller Gaussin, bisher auf Spezialfahrzeuge für die Hafen- und Flughafenlogistik spezialisiert, hat mit dem H2 Racing Truck seinen ersten Elektro-Lkw vorgestellt. Der Brennstoffzellen-betriebene Truck soll die Leistungsfähigkeit von Gaussins angekündigter Elektro-Plattform demonstrieren – und zwar auf Langstrecken-Einsätzen wie der Rallye Dakar im Januar. Der H2 Racing Truck dient Gaussin als Technologieträger für die Weiterentwicklung seiner ab 2022 geplanten Straßen-Lkw-Palette.

#3 – Badenova baut HPC-Park in Freiburg

In Freiburg hat der regionale Energiedienstleister Badenova mit dem Bau eines HPC-Ladeparks begonnen. Die Universitätsstadt im Schwarzwald ist bisher in Sachen Ladeinfrastruktur noch ziemlich unterversorgt.

#4 – Verteiler-Lkw von Renault rein elektrisch

Renault Trucks wird in Deutschland ab dem Frühjahr 2022 seine Lkw für den Verteilerverkehr nur noch mit rein elektrischem Antrieb anbieten. Das betrifft das Modell D sowie den längeren D Wide. Der Vertrieb der Baureihen von 16 bis 26 Tonnen mit Dieselmotoren wird eingestellt. Grundlage für diese Entscheidung sei „sowohl die erprobte Marktreife der seit 2020 in Serie produzierten Lkw als auch die Förderung von bis zu 80 Prozent der Mehrkosten eines E-Lkw im Vergleich zum Diesel-Äquivalent“, so Renault Trucks.

#5 – Gotion High-Tech baut neue Zellen

Der chinesische Batteriehersteller und Volkswagen-Partner Gotion High-Tech hat die Serienproduktion von Batteriezellen mit besonders hoher Energiedichte aufgenommen. Die neuen Gotion-Zellen mit hohem Nickelgehalt erreichen dem Unternehmen zufolge eine Energiedichte von 302 Wattstunden pro Kilogramm auf Zellebene und 200 Wattstunden pro Kilogramm auf Systemebene.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>