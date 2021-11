Volvo plant drittes Werk in Europa

Volvo Cars plant eine deutliche Ausweitung seiner Produktionskapazitäten und will mittelfristig ein weiteres Werk in Europa errichten. Zunächst soll die Produktionskapazität in den bestehenden Europa-Werken in Torslanda bei Göteborg und Gent in Belgien auf 1,2 Millionen Fahrzeuge steigen.

Das sagte Finanzchef Björn Annwall gegenüber der „Automobilwoche“. Da Volvo bekanntlich bis zum Jahr 2030 eine reine Elektromarke werden will, wird ein erheblicher Anteil dieser Fahrzeuge mit elektrifizierten Antrieben auf den Markt kommen.

Volvo gibt die aktuelle Fertigungskapazität in Torslanda und Gent mit insgesamt 800.000 Fahrzeugen an. Die Steigerung auf 1,2 Millionen Fahrzeuge soll sich bis zur Mitte des Jahrzehnts vollziehen – sie ist laut Annwall „mit geringfügigen Investitionen, wie etwa in Werkzeuge und mehr Schichten“ erreichbar.

Zu diesem Zeitpunkt soll dann noch zusätzlich eine dritte Produktionsstätte in Europa dazukommen. Wortwörtlich sagte Annwall im oben genannten Bericht: „Um über 1,2 Millionen Autos hinaus zu wachsen, benötigen wir eine höhere Produktionskapazität, und wir erwägen den Bau eines weiteren Werks in Europa.“

Für das Werk Gent hatte Volvo bereits kürzlich im Zuge der Modelleinführung des C40 Recharge die Erweiterung der Kapazität für Elektrofahrzeuge auf 135.000 Einheiten pro Jahr angekündigt. Schon für 2022 erwartet das Unternehmen, dass mehr als die Hälfte aller am Standort produzierten Fahrzeuge über einen vollelektrischen Antrieb verfügen werden. In Gent haben die Schweden auch eine Batterie-Montage errichtet, um die zugekauften Module zu einbaufertigen Packs zu kombinieren.

Der C40 Recharge ist das erste Volvo-Modell, das ausschließlich mit Elektroantrieb angeboten wird. „Der Volvo C40 Recharge steht für unsere Zukunft“, sagte Javier Varela, Senior Vice President, Industrial Operations and Quality bei Volvo Cars, im Oktober. „Unsere Produktionsaktivitäten und eine enge Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern sind zentrale Voraussetzungen dafür, dass wir unsere Ziele im Hinblick auf Elektrifizierung und Klimaneutralität erreichen können.“

