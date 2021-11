Anadolu Isuzu bestellt Batteriesysteme bei Proterra

Proterra hat einen Auftrag über seine Batteriesysteme vom türkischen Nutzfahrzeug-Hersteller Anadolu Isuzu erhalten. Dieser will die Batterien von Proterra in seine neuen Elektrobus-Modelle Citi Volt mit 12 Metern und 18 Metern Länge integrieren.

Der Energiegehalt der Batteriesysteme je Fahrzeug und auch der Gesamtumfang des Auftrags wird in der Proterra-Mitteilung nicht genannt. Dort wird lediglich angegeben, dass die Citi-Volt-Busse von Anadolu Isuzu auf eine Reichweite zwischen 200 und 405 Kilometern kommen sollen.

Für das amerikanische Unternehmen Proterra ist es der erste Auftrag für einen E-Bus in Europa und somit der Eintritt in den europäischen ÖPNV-Markt. Anadolu Isuzu erhofft sich laut der Mitteilung seinerseits, seinen Einfluss und die Marktdurchdringung bei den Batterie-elektrischen Bussen zu erhöhen.

„Europa ist seit langem weltweit führend beim Übergang zum emissionsfreien Transport“, sagt Proterra-Präsident Gareth Joyce. „Die Technologie, die Proterras bewährte Flotte von Transitbussen in Nordamerika antreibt, kann auch für Gemeinden in ganz Europa eingesetzt werden.“ Entwickelt und hergestellt werden die Batteriesysteme für den Kunden aus der Türkei weiterhin in den USA.

Es ist zwar der Auftrag über die erste E-Bus-Batterie aus Europa für Proterra, aber nicht aus Europa allgemein: Im Februar wurde bekannt, dass das schwedische Startup Volta Trucks die Batterien für seinen E-Lkw Volta Zero bei Proterra bestellt hat.

Erst in der vergangenen Woche hatte Proterra einen weiteren Großauftrag erhalten, dieses Mal aus Nordamerika: Lightning eMotors hat Batterien für E-Nutzfahrzeuge der Klassen 4 und 5 (als Shuttlebus oder als Lieferfahrzeug mit Kofferaufbau) geordert.

