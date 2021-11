Polestar 5: Serien-Design nahe an Precept-Studie

Polestar hat im Rahmen einer Doku-Serie auf Youtube eine Vorschau auf das endgültige Design des Polestar 5 gegeben. Der elektrische viertürige Performance-GT auf Basis der Studie Polestar Precept soll 2024 auf den Markt kommen.

Bei der Grundform bleibt das nun gezeigte Fahrzeug sehr nahe an der Studie: Die Proportionen entsprechen quasi dem im Frühjahr 2020 vorgestellten Precept, etwa die flache Front und der geschwungene Dachbogen. Lediglich das Heck wirkt etwas flacher. Aber auch hier ist das grundsätzliche Leuchten-Design erhalten geblieben.

Einige Änderungen, die auffallen: Die über der Windschutzscheibe des Precept angebrachte Leiste für die Lidar-Sensoren ist verschwunden. Auch die gegenläufig öffnenden Türen der Studie schaffen es wohl nicht in die Serie, die graue Limousine verfügt auch an den hinteren Türen über Türgriffe, die eine Öffnung nach vorne nahe legen.

Doch warum zeigt Polestar Ende 2021 das Seriendesign eines Fahrzeugs, das erst 2024 auf den Markt kommen soll? Und das in einem Youtube-Video und nicht bei einer großen Veranstaltung? „Mit der Precept Doku-Serie tun wir bewusst etwas, was Autohersteller normalerweise nicht machen – wir blicken hinter die Kulissen und zeigen transparent, wie wir dieses atemberaubende Konzeptfahrzeug in die Realität umsetzen“, sagt Polestar-CEO Thomas Ingenlath. „Es macht mich sehr stolz zu sehen, wie viel vom Design des Konzeptfahrzeugs in den Polestar 5 eingeflossen ist – eine großartige Leistung unserer Designer und Ingenieure.“

Angaben zur Antriebstechnik des Polestar 5 macht die schwedisch-chinesische Marke noch nicht. Am Rande der Fahrvorstellung des Polestar 2 Single Motor – hier unser Fahrbericht – hatte Polestar einige wenige Eckdaten genannt. Dort wurde für den „Luxury Sport GT 4-Türer“ Polestar 5 unter anderem der Marktstart 2024 genannt – und eine Zielreichweite von 600+ Kilometern. Preislich soll sich das Modell in den Regionen eines Porsche Panamera bewegen.

Die E-Auto-Marke will ihren Jahresabsatz mit der Expansion in bestehenden und neuen Märkten und der Einführung der Modelle 3, 4 und 5 wie berichtet bis Ende 2025 auf 290.000 Fahrzeuge steigern.

polestar.com