VDL baut 36 E-Gelenkbusse für Metropolregion Bordeaux

Der französische Gemeindeverband Bordeaux Métropole hat bei VDL Bus & Coach 36 Elektro-Gelenkbusse der vor Kurzem herausgebrachten Citea-Generation für eine neue Express-Buslinie bestellt. VDL wird auch für die gesamte Ladetechnik an den Terminals und im Betriebshof verantwortlich sein.

Der geschätzte Gesamtauftragswert beträgt 40,3 Millionen Euro. Die Busse sollen 2023 ausgeliefert und 2024 in Dienst gestellt werden. Den ersten Auftrag für die neue Generation des Citea electric hatte VDL bekanntlich im April vom niederländischen Verkehrsunternehmen Hermes erhalten. Die Busse basieren auf einer neu eingeführten Elektroplattform, die die Batterien nicht mehr auf dem Dach, sondern allen voran in den Boden integriert. Durch die neue Konstruktion soll mehr Platz für die Passagiere entstehen.

Der neue Citea wird in vier Längenvarianten in VDLs Produktionsstätten in den Niederlanden und Belgien gebaut, wobei laut VDL alle Fahrzeuge einen Aktionsradius von 500 bis 600 Kilometern über ihren gesamten Nutzungszeitraum haben. Auch wenn es nicht explizit erwähnt wird, dürfte es sich bei den Exemplaren für den Großraum Bordeaux um die längste Variante mit 18,1 Meter Länge handeln – schließlich ist in der städtischen Ankündigung von Elektro-Gelenkbussen die Rede. Die 36 bestellten Busse sollen zusammen mit der ersten Expressbuslinie der Metropolregion im Jahr 2024 eingeführt werden und zwischen dem Bahnhof Bordeaux Saint-Jean und Saint-Aubin de Médoc pendeln.

Die Ladevorgänge werden per „Pantographen-basierter Schnellladetechnologie an den Endhaltestellen“ sowie mit geringerer Ladeleistung im Depot erfolgen. Details zu den Ladelösungen nennt „Bordeaux Métropole“ in seiner Mitteilung allerdings nicht.

Der französische Gemeindeverband gehören neben der Großstadt Bordeaux insgesamt 27 Vorstädte an. Die Einwohnerzahl innerhalb dieser Metropolregion wird auf rund 800.000 geschätzt.

sustainable-bus.com, bordeaux-metropole.fr