ADS-TEC Energy erhält weiteren Auftrag aus Spanien

ADS-TEC Energy hat mit einem der größten europäischen Energieversorger einen Liefervertrag abgeschlossen, um bis Ende des Jahres Batterie-gestützte Ultra-Schnellladesysteme von ADS-TEC Energy in Spanien in Betrieb zu nehmen.

Diese Vereinbarung ist Teil der Planung des nicht namentlich genannten Kunden, ein flächendeckendes öffentliches Ladenetz in Spanien zu errichten. Da derzeit einige Großunternehmen in Spanien an Ladenetzen arbeiten, ist ein Rückschluss mit den Angaben von ADS-TEC Energy nicht zuverlässig möglich.

Die ersten ChargeBox-Einheiten mit Pufferbatterie wurden von ADS-TEC Energy nach eigenen Angaben bereits geliefert und sollen an einer der Hauptautobahnen in Spanien in Betrieb gehen. In den nächsten Monaten sollen weitere folgen. Wie viele Einheiten der Auftrag umfasst und welchen Umsatz das Unternehmen dank der Bestellung verbuchen kann, geht aus der Mitteilung des Nürtinger Unternehmens jedoch nicht hervor.

Ein Vertreter des Kunden äußert sich jedoch sehr positiv. „Die ADS-TEC Energy-Technologie hat dazu beigetragen, die Einführung unseres ultraschnellen Ladenetzwerks zu beschleunigen“, so der Business Development Manager Public Charging des Kunden. „Alle Schnellladestationen bieten das beste Ladeerlebnis in Spanien. Die Eröffnung dieser Stationen wird dazu beitragen, die Umstellung auf Elektromobilität in Spanien zu beschleunigen.“

Er konkretisiert, dass einige der HPC-Anlagen an das Mittelspannungsnetz angeschlossen werden und bis zu zehn Autos gleichzeitig laden können. Für die Standorte, die wegen der örtlichen Gegebenheiten ans Niederspannungsnetz anschlossen werden müssen, nutzt der Energieversorger die Ladestationen von ADS-TEC Energy – die vier Autos gleichzeitig laden können. Die ChargeBox kann bekanntlich Autos mit dem Strom aus der Pufferbatterie mit bis zu 320 kW laden, die Batterie wird anschließend langsam über die Niederspannung nachgeladen.

– ANZEIGE –

„Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Kunden die ambitionierten Ziele für die Elektromobilität voranzutreiben und E-Fahrern komfortable und zuverlässige Ladelösungen zu bieten“, so Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. „Mit unseren batteriegepufferten Systemen haben Kunden in Bereichen, in denen sonst ein erheblicher Netzausbau erforderlich wäre, schnell Zugriff auf ultraschnelle Ladetechnologie.“

Vor einem Monat hatte ADS-TEC Energy eine weitere Vereinbarung mit einem spanischen Unternehmen getroffen: Elf Ladesäulen des Ladeinfrastruktur-Anbieters Wenea werden mit Batteriesystemen von ADS-TEC Energy ausgerüstet.

ads-tec-energy.com