Fastned eröffnet HPC-Parks in Boppard und Groß Mackenstedt

Fastned hat zwei neue HPC-Standorte in Deutschland eröffnet. Im niedersächsischen Groß Mackenstedt und im rheinland-pfälzischen Boppard gehen jeweils drei Hypercharger mit je zwei Ladepunkten und bis zu 300 kW Leistung ans Netz.

Der Standort in Groß Mackenstedt liegt nahe Bremen unweit des Autobahn-Dreiecks Stuhr, wo sich die A1 und die A28 treffen. Vor Ort gibt es einige Fastfood-Restaurants, einen großen Supermarkt sowie ein Möbelhaus und einen Baumarkt. Und auch eine weitere Ladestation: EnBW betreibt ebenfalls Alpitronic Hypercharger an der dortigen Shell-Tankstelle. Auswahl und Verfügbarkeit verbessern sich also.

Die Station Groß Mackenstedt ist im Durchfahrtsprinzip aufgebaut, so soll umständliches Rangieren für den Ladevorgang entfallen oder sogar mit einem Gespann geladen werden können – ohne den Anhänger abzukoppeln. Diese Drive-Through-Stationen sind zwar das präferierte Konzept des niederländischen Schnelllade-Anbieters. Fastned gibt aber an, die Konzeption der Schnellladestationen standortspezifisch anzupassen.

So auch am zweiten neuen Standort in Boppard an der Ausfahrt 41 der A61 südlich von Koblenz. In Boppard-Buchholz wurde eine Pit-Stop-Station umgesetzt, an der die Schnellladesäule frontal oder rückwärtig angefahren wird. Auch dort gibt es drei Hypercharger HYC300 mit jeweils zwei Ladepunkten. Zur Verpflegung ist das Hotel Restaurant Nikopolis erreichbar.

„Die Eröffnung der beiden neuen Stationen in Boppard und Groß Mackenstedt beschließt ein erfolgreiches Jahr für Fastned in Deutschland“, sagt Fastned-CEO Michiel Langezaal. „Wir konnten 2021 13 Schnellladestationen in sechs Bundesländern mit insgesamt 62 Ladepunkten eröffnen. 2022 wollen wir weiter wachsen, speziell in Deutschland auch personell, denn wir benötigen qualifizierte und engagierte Mitarbeitende, um sowohl die Anzahl der neuen Stationen als auch die Qualität des Ladevorgangs konstant hoch zu halten.“

Fastned hatte Mitte November fünf neue Stationen in Deutschland auf einen Schlag eröffnet. Bei den drei Autobahn-nahen Stationen setzt Fastned auf die inzwischen üblichen Hypercharger von Alpitronic. Diese ermöglichen das Schnellladen mit bis zu 300 kW. Zwei der im November eröffneten Ladestationen wurden im Rahmen einer Kooperation mit Rewe errichtet. Auf den Supermarkt-Parkplätzen setzt Fastned 50-kW-Ladestationen ein.

