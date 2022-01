Große Rückrufe bei Tesla

Tesla ruft in den USA und China insgesamt rund 675.000 Model 3 und Model S zurück. Beim Model 3 könnte durch das Öffnen und Schließen des Kofferraumdeckels im Laufe der Zeit die Rückfahrkamera ausfallen. Beim Model S könnte sich wegen einer fehlerhaften Montage die vordere Kofferraumhaube (Frunk) öffnen und die Sicht des Fahrers beeinträchtigen.

Betroffen von den Rückrufen sind in den USA rund 356.000 Model 3 und 119.000 Model S, in China sind es rund 180.000 lokal produzierte und importierte Model 3 sowie 20.000 importierte Model S. Wie viele Fahrzeuge in Europa betroffen sind, ist bisher nicht bekannt.

auto-motor-und-sport.de, spiegel.de