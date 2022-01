New York bestellt 184 Ford Mustang Mach-E GT

Das New York Department of Citywide Administrative Services (DCAS) bestellt 184 vollelektrische Ford Mustang Mach-E GT für die Polizei und weitere Behörden in New York City. Zudem steht wohl die Beschaffung von 250 Tesla Model 3 an – hier ist aber noch kein Kaufvertrag unterschrieben.

Die neuen Elektro-SUV von Ford sollen bis zum 30. Juni 2022 bei der Stadt eintreffen und sind Teil der kürzlich angekündigten Investitionen von New York City in Höhe von 420 Millionen US-Dollar für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur.

Mit dem GT hat sich New York für das Top-Modell des Mustang Mach-E entschieden. Der GT kommt auf eine Leistung von bis zu 358 kW, während die Allrad-Version mit großer Batterie lediglich auf 258 kW kommt. Die Stadtverwaltung betont den 27 Kubikfuß großen Laderaum (754 Liter), „um die Lagerung kritischer Notfall- und Strafverfolgungsausrüstung zu ermöglichen“.

Allein das NYPD betreibt über 6.200 Fahrzeuge, was die größte Einzelgruppe der rund 30.000 Fahrzeuge der Stadtverwaltung ist. „Strafverfolgungsfahrzeuge sind der größte und sichtbarste Teil der Flotte unserer Stadt“, sagte Keith Kerman, DCAS-Vize und Chief Fleet Officer von NYC . „Diese Bestellung vollelektrischer Mach-Es wird es unseren Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, elektrische Modelle auf Herz und Nieren zu testen und Wartung, Lichter und Sirenen, Aufladung und andere Betriebsprobleme zu lösen. Es ist ein entscheidender Schritt in Richtung unseres Ziels einer vollelektrischen Flotte.“

– ANZEIGE –









Interessant ist aber die Beschaffung eines E-SUV, auch wenn auf den Laderaum hingewiesen wird. Denn laut der Executive Order stehen auch SUV in der Stadtflotte auf dem Prüfstand: „Sie [die Executive Order, Anm. d. Red] erfordert auch eine Überprüfung jedes SUV in der Stadtverwaltung und die Eliminierung jedes unnötigen Einsatzes von SUV“, hieß es in der Mitteilung der Stadt.

Darüber hinaus will das DCAS auch 250 Tesla Model 3 kaufen. Hier ist das Prozedere für die Beschaffung aber noch nicht finalisiert. Die Model 3 sollen für die selben Zwecke wie die Mustang Mach-E eingesetzt werden, schreibt „Teslarati“.

nyc.gov (Mustang Mach-E), teslarati.com (Model 3)