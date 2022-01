Stadtwerke Bochum nehmen High Power Charger in Betrieb

In der Bochumer Innenstadt kommt der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur voran. Ende Dezember haben die Stadtwerke Bochum an ihrem Verwaltungsgebäude den ersten High Power Charger (HPC) in Betrieb genommen. Weitere High Power Charger sollen noch in diesem Jahr folgen.

Die neue Schnellladesäule des Energieversorgers steht auf dem Kundenparkplatz in der Scharnhorststraße / Ecke Ostring. „Mit dieser neuesten Generation der Ladetechnik und einer Ladeleistung von bis zu 150 Kilowatt (kW) sind noch schnellere Ladezeiten für Elektroautos möglich“, erläutert Jannis Bär, Leiter Elektromobilität bei den Stadtwerken, in einer Mitteilung. Demnach können E-Autos in acht Minuten genug Strom für 100 Kilometer Reichweite laden.

Auf einem zu der Mitteilung veröffentlichten Pressebild wird klar, dass es sich bei den HPC auf dem Kundenparkplatz um einem Hypercharger HYC150 des Südtiroler Herstellers Alpitronic handelt – mit zwei CCS-Ladekabeln, also keinem CHAdeMO-Anschluss. Zudem befindet sich eine AC-Ladesäule mit 22 kW auf dem Parkplatz.

Am Hauptbahnhof wurde zudem die Leistung der dortigen Ladesäule erhöht. Die Ladestation verfügt nach dem Umbau nun über eine Leistung von 50 kW. Die öffentlichen Ladestandorte der Stadtwerke werden zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt. Aktuell betreibt der städtische Energieversorger im Stadtgebiet 137 Ladepunkte, wovon 127 Normal- und zehn Schnellladepunkte sind.

– ANZEIGE –









Die Stadtwerke wollen den HPC-Ausbau weiter vorantreiben. Bär: „Im kommenden Jahr werden wir weitere HPC-Charger installieren und so das Schnellladenetz in Bochum sukzessive ausbauen.“

In Bochum werden in diesem Jahr noch weitere HPC-Ladepunkte neben jenen der Stadtwerke entstehen: Im Dezember wurde ein kombinierter Ladepark nahe dem Bochumer Westkreuz angekündigt. Dort wird der niederländische Schnellladeanbieter Fastned zehn HPC-Ladepunkte mit bis zu 300 kW errichten, weitere langsamere Ladepunkte für Autos und E-Bikes und ein Restaurant sind geplant.

stadtwerke-bochum.de