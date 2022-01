Proton und Torqeedo planen maritimen Wasserstoff-Hybrid-Antrieb

Proton Motor Fuel Cell und Torqeedo arbeiten gemeinsam an einem innovativen Wasserstoff-Hybrid-Antriebssystembausatz für maritime Mobilität, der Brennstoffzellen-Leistungen zwischen 30 und 120 kW und variable Wasserstoffspeicher-Kapazität liefern kann.

Das Projekt mit dem Arbeitstitel „Ma-Hy-Hy“ (Marine-Hydrogen-Hybrid) soll Torqeedos bestehendes Antriebsportfolio Deep Blue Hybrid mit der Brennstoffzellen-Technologie von Proton Motor ergänzen, wie Proton Motor mitteilt. Es ist eine rein bayerische Kooperation: Die Proton Motor Fuel Cell GmbH sitzt in Puchheim, die Torqeedo GmbH in Gilching. „Ma-Hy-Hy“ wird auch vom Freistaat Bayern gefördert.

Die Förderung umfasst laut der Proton-Mitteilung die Entwicklung eines maritimen „Hochvolt-Hybridantriebs mit Brennstoffzelle und Batterie“. Die Lösung soll sowohl in Binnenschiffen, aber auch dem Offshore-Sektor eingesetzt werden. Die Höhe der Förderung gibt Proton Motor in der Mitteilung aber nicht an.

Da ein Baukasten entwickelt werden soll, gibt es bei den geplanten Leistungsdaten jeweils nur eine Spanne. Die Brennstoffzelle soll demnach zwischen 30 und 120 kW leisten, die Antriebsleistung wird mit 50 bis 200 kW angegeben. Die Batterien sind zwischen 40 und 160 kWh groß, zudem sollen „Wasserstoffspeicher jeder Größe“ möglich sein.

Für die Weiterentwicklung der Brennstoffzellen-Systeme von Proton Motor für die maritimen Anwendungen soll ein Prototyp auf einem Torqeedo-Prüfstand erprobt und validiert werden. Als Experte für elektrische Bootsantriebe verfügt die Deutz-Tochter über Erfahrung mit E-Antrieben in der Schifffahrt.

Am Ende des Projekts im Jahr 2024 soll ein funktionsfähiges System stehen. Nach erfolgreichem Projektende seien Schritte zur Industrialisierung sowie gemeinsame Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten geplant, Proton Motor.

