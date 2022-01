VW e-Up bald wieder bestellbar?

Der VW e-Up soll laut einem Bericht bald wieder offiziell verfügbar sein. Das hat VW wohl intern an seine Händler kommuniziert. Offiziell bestätigt ist der Schritt noch nicht. Erste Händler legen aber bereits Interessenten-Listen an.

Wie die Elektroauto-Vermietung Nextmove unter Berufung auf ein internes Schreiben an Händler vom 14.1. berichtet, soll der e-Up „in Kürze“ in der Ausstattung Style Plus mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 258 Kilometern bestellbar sein. Der Listenpreis soll bei ca. 26.500 Euro liegen. Nach Abzug des Umweltbonus würde der e-Up somit bei rund 17.000 Euro liegen.

VW hatte im Jahr 2020 einen Bestellstopp für den e-Up verhängt. Mit dem erhöhten Umweltbonus und später der Einführung der Innovationsprämie als Teil des Corona-Konjunkturpakets war die Nachfrage nach dem E-Kleinwagen sprunghaft gestiegen – dank der hohen Förderung war die sonst teure Elektroversion preislich sehr attraktiv. Da der e-Up auf der alten Verbrenner-Basis nicht für diese Stückzahlen konzipiert war und VW wohl wegen der 3.000 Euro Herstelleranteil ein Minus-Geschäft drohte, wurden keine neuen Bestellungen mehr angenommen.

Offiziell begründete VW den Bestellstopp aber mit der Förderung: Der Umweltbonus von 9.570 Euro war damals nur bis zum 31. Dezember 2021 befristet. Da die Lieferzeiten im September 2020 bereits auf 16 Monate gestiegen waren, hätten Neubesteller ihr Fahrzeug erst Anfang 2022 erhalten – mit unklarer Förderung. Da der Umweltbonus mit Innovationsprämie bekanntlich inzwischen bis Ende 2022 unverändert verlängert wurde, fällt zumindest dieses Argument weg.

Nextmove geht übrigens davon aus, dass die Nachfrage nun ähnlich hoch sein wird wie vor anderthalb Jahren. „Der Run wird episch sein und schnelle Reaktion entscheidend“, so die E-Auto-Vermietung bei Twitter.

Ein Hinweis, dass die Informationen zu dem Händler-Schreiben zutreffend sind: Erste Händler beginnen bereits damit, Listen mit Interessenten anzulegen und diese möglichst schnell informieren zu können. Das Autohaus Warncke schreibt etwa bei Facebook: „Weil mit sehr großer Nachfrage und Lieferzeiten zu rechnen ist, hat VW Händler Warncke jetzt eine „Interessenten-Liste“ eröffnet. Das Tarmstedter Autohaus bietet Interessenten den Service, sie umgehend zu informieren, um ggf. mit Bestellstart nach Absprache zeitnah eine offizielle Bestellung auszulösen.“

