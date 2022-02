VW e-Up ist wieder bestellbar

Es hatte sich seit einigen Wochen angedeutet, nun ist es soweit: Volkswagen nimmt wieder Bestellungen für den E-Kleinwagen e-Up an. Die Variante Style „Plus“ ist zu Preisen ab 26.895 Euro vor Abzug des Umweltbonus erhältlich.

Damit ergibt sich nach Förderung ein Endkundenpreis ab 17.325 Euro – zumindest bei Zulassung des Fahrzeugs bis Jahresende. Wie der Umweltbonus ab 2023 aussieht, steht bekanntlich ja noch nicht fest. Mit einer abweichenden Lackierung, 16-Zoll-Felgen und Ausstattungen wie dem Komfort- oder Winterpaket lässt sich das Modell aber auch auf bis zu 29.830 Euro konfigurieren, was nach Förderung einem Preis von 20.260 Euro entsprechen würde.

Gerüchte über ein Comeback des lange Zeit ausverkauften e-Up gab es seit Mitte Januar unter Berufung auf ein Händlerschreiben. Tags darauf bestätigte ein VW-Sprecher die Informationen, wonach der Kleinwagen „wahrscheinlich ab Mitte Februar“ wieder bestellbar sein werde – mit dem 18. Februar ist das der Fall.

VW hatte im Jahr 2020 einen Bestellstopp für den e-Up verhängt. Mit dem erhöhten Umweltbonus und später der Einführung der Innovationsprämie als Teil des Corona-Konjunkturpakets war die Nachfrage nach dem E-Kleinwagen sprunghaft gestiegen – dank der hohen Förderung war die sonst teure Elektroversion preislich sehr attraktiv. Da der e-Up auf der alten Verbrenner-Basis nicht für diese Stückzahlen konzipiert war und VW wohl wegen der 3.000 Euro Herstelleranteil ein Minus-Geschäft drohte, wurden keine neuen Bestellungen mehr angenommen.

Aufgrund des hohen Auftragsbestands war der e-Up im Jahr 2021 mit rund 30.800 Auslieferungen in der KBA-Statistik bei den E-Zulassungen auf Platz 2 – hinter dem Tesla Model 3. „Nachdem der Bestellbestand jetzt erfolgreich abgebaut wurde, ist das Modell aus dem Segment unterhalb des ID.3 nun wieder in Deutschland bestellbar und wird auch sukzessive in weiteren europäischen Märkten angeboten“, teilt VW nun mit.

Bei dem e-Up Style „Plus“ gibt es bei der Antriebstechnik keine Änderungen: Der E-Motor leistet weiterhin 61 kW, das maximale Drehmoment liegt bei 210 Nm. In dieser Ausstattung ist der e-Up serienmäßig mit der CCS-Ladebuchse ausgerüstet. Mit den maximal 40 kW Ladeleistung dauert ein Ladevorgang auf 80 Prozent rund 60 Minuten. Mit Wechselstrom dauert eine 80-Prozent-Ladung mit 7,2 kW Leistung etwas länger als vier Stunden.

Wann die nun bestellten Fahrzeuge ausgeliefert werden sollen, gibt VW in der Mitteilung nicht an – für die bis zum 31. Dezember 2022 befristete Förderung wäre ein möglicher Liefertermin für Kunden aber eine wichtige Information.

