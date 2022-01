Rekord-Neuzulassungen: 48.436 Elektro-Pkw im Dezember

Mit 48.436 neuen Elektroautos verzeichnete das KBA im Dezember einen neuen Rekordwert bei den Neuzulassungen. Mit einem Anteil von 21,3 Prozent erreichte dieses Segment einen weiteren Rekordwert.

Insgesamt kamen über alle Antriebsarten hinweg 227.630 Pkw neu auf die Straße – ein Minus von 26,9 Prozent zum Dezember 2020. In der Jahresbilanz stehen somit insgesamt 2,62 Millionen Neuwagen, das sind 10,1 Prozent weniger als für das Jahr 2020. Im Jahr 2021 wurden 65,4 Prozent (-6,5 Prozent) der Neuwagen gewerblich und 34,6 Prozent (-16,3 Prozent) privat zugelassen.

Der Chip-Mangel trägt seinen Anteil zum Rückgang bei. Wegen der weltweiten Chip-Krise verschärfte sich zuletzt auch die Situation in den deutschen Werken – auch bei den Elektroautos. So standen beispielsweise in der Woche vom 15. November die Bänder in Zwickau still. Darüber hinaus macht sich die Chip-Problematik auch in den Lieferzeiten bemerkbar. Einzelne Ausstattungsdetails oder gar ganze Modellvarianten können derzeit erst gar nicht bestellt werden.

Nun jedoch zurück zu den Zulassungszahlen: Zu den 48.436 neuen Elektroautos (+10,9 Prozent zum Dezember 2020, Anteil von 21,3 Prozent) verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt auch 32.752 Neuzulassungen für Plug-in-Hybride (-16,8 Prozent, Anteil von 14,4 Prozent). Die Zulassungszahlen für Brennstoffzellen-Pkw liegen derzeit noch nicht vor.

Mit Blick auf die Neuzulassungen von Januar bis Dezember dieses Jahres ergibt sich folgendes Bild: Insgesamt wurden 355.961 Elektroautos neu zugelassen – ein Plus von 83,3 Prozent (Anteil von rund 13,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahr (194.163 Neuzulassungen, Anteil von rund 6,7 Prozent). Bei den Plug-in-Hybriden sieht die Steigerung hingegen etwas geringer aus. So verzeichnete das KBA von Januar bis Dezember 2021 insgesamt 325.449 PHEV-Neuzulassungen – ein Plus von 62,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (200.469 Neuzulassungen).

Mit den steigenden Anteilen (teil-)elektrifizierter Autos nimmt folglich der Anteil der reinen Verbrenner ab. Die Neuzulassungen der Benziner gingen 2021 gegenüber dem Vorjahr um -28,6 Prozent zurück – ein Anteil von 37,1. Auf einen Anteil an den Neuzulassungen von 20 Prozent kamen Diesel-Pkw, die einen Rückgang von 36 Prozent verzeichneten.

Details zu den einzelnen Modellen gibt es derzeit noch nicht. Das KBA veröffentlicht diese Informationen erst in den nächsten Tagen. Aus den Pkw-Neuzulassungen nach Marken zeigt sich derzeit allerdings bereits, dass Tesla mit 6.662 Neuzulassungen einen Anteil unter den Elektroautos von 13,8 Prozent erreichen konnte. Smart – ebenfalls als reine Elektro-Marke – kam hingegen auf 2.213 Neuzulassungen (Anteil von rund 4,6 Prozent).

Zahlen zum Bestand gibt es vom KBA ebenfalls noch nicht. Mit diesen ist erst in den kommenden Wochen zu rechnen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich der Bestand der reinen Elektro-Pkw zum 1. Januar 2022 dank der Neuzulassungen aus dem vergangenen Jahr zum Bestand vom 1. Januar 2021 (309.083 Elektroautos) verdoppelt hat.

Eine Besonderheit sollte darüber hinaus noch erwähnt werden: Bei vielen Modellen gibt es neben einer Pkw- auch eine Transporter-Variante. Jedoch werden diese beim KBA bei den Pkw-Zulassungen nicht aufgelistet – dementsprechend auch nicht in unserem eMobility-Dashboard. So gab es bei den Pkw-Zulassungen in den vergangenen Monaten beispielsweise keine Zulassungen für den Opel Vivaro-e. Der Nissan e-NV200 wird zwar aufgeführt, dabei handelt es sich aber nur um die Pkw-Zulassungen. Dieser Umstand gilt auch für alle anderen Hersteller. Bedeutet: In Deutschland sind mehr Elektrofahrzeuge unterwegs, als es die Statistik der Pkw-Neuzulassungen aussehen lässt.

Obwohl u.a. die Chip-Krise die Lieferzeiten weiter in die Höhe treibt, ist auch in diesem Jahr mit Rekordwerten bei den Neuzulassungen zu rechnen. Die Nachfrage nach Elektroautos steigt. Ein Grund dafür ist der Umweltbonus inklusive der Innovationsprämie. Diese hatte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck wie im Koalitionsvertrag vorgesehen zunächst um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert. Mit der am 30. Dezember 2021 erfolgten Veröffentlichung im Bundesanzeiger ist die angepasste Förderrichtlinie zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Damit bleiben die aktuellen Fördersätze (bis zu 9.000 Euro für ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug und bis zu 6.750 Euro für ein PHEV) auch im Jahr 2022 gültig. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte die Innovationsprämie als Teil des Corona-Konjunkturpakets 2020 eingeführt, dabei wurde der staatliche Anteil am Umweltbonus verdoppelt. Diese Regelung war bis Ende 2021 befristet, die damalige Bundesregierung hatte sich aber bereits im November 2020 auf eine Verlängerung bis Ende 2025 geeinigt. Wie die Förderung ab 2023 aussieht, wird die neue Bundesregierung im Laufe dieses Jahres erarbeiten.

kba.de