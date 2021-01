eMobility-Dashboard Dezember: Über 43.000 Elektroautos

Über 43.000 Neuzulassungen reiner Elektro-Pkw verzeichnete das KBA in Deutschland im Dezember. Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die E-Autos somit um ganze 660 Prozent zu.

Nach den derzeitigen Zahlen des KBA – detaillierte Zulassungszahlen werden am Freitag veröffentlicht – kamen im Jahr 2020 insgesamt 194.163 Elektroautos (im Dezember 43.671) neu auf die Straße. Dies ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (63.281) eine Steigerung von 206 Prozent.

Bei den insgesamt 194.163 Batterie-elektrischen Pkw entfiel der größte Neuzulassungsanteil mit 23,8 Prozent auf die Marke VW, gefolgt von Renault (16,2 Prozent) und Tesla (8,6 Prozent). Kleinwagen mit Batterie-elektrischem Antrieb stellten mit 29,9 Prozent das stärkste Segment bei den BEV-Neuzulassungen des Jahres 2020 dar. Auf das Segment der rein elektrischen SUV entfiel knapp ein Fünftel (19,9 Prozent) des Neuzulassungsvolumens. Die Kompaktklasse erreichte mit 19,6 Prozent bei dieser Antriebsart einen ähnlich hohen Anteil.

13,5 Prozent aller in Deutschland neu zugelassenen Pkw verfügen über einen elektrischen Antrieb. Darunter fallen Batterie-elektrische Pkw, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellen-Fahrzeuge, wobei letztere kaum eine Rolle spielen. Besonders hohe Anteile wiesen die Bundesländer Schleswig-Holstein, Berlin und Baden-Württemberg mit jeweils über 16 Prozent auf.

Bei den reinen Elektro-Pkw machten die privaten Neuzulassungen mit 48,8 Prozent beinahe die Hälfte aller Zulassungen aus. Mit Blick auf alle alternativen Antriebe lag das Verhältnis bei rund zwei Drittel gewerblich (63,5 Prozent) zu einem Drittel (36,4 Prozent) privater Halterinnen und Halter.

„Die E-Mobilität ist in der Mitte der mobilen Gesellschaft angekommen. Positive Nutzererfahrungen verlässliche Technologien und ein wachsendes Angebot erleichtern den Umstieg in die E-Mobilität“, so KBA-Präsident Richard Damm. „Bei einem anhaltenden Zulassungstrend der Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben von rund 22 Prozent wie im letzten Quartal 2020, kann das von der Bundesregierung formulierte Ziel von 7 bis 10 Millionen zugelassenen Elektrofahrzeugen in Deutschland bis zum Jahr 2030 erreicht werden.“

kba.de