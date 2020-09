VW versorgt europäische Händler mit ID.3-Kundenfahrzeugen

VW bereitet sich auf den Auslieferungebeginn des ID.3 an die Vorbesteller vor. Derzeit liefert der Konzern immer mehr Exemplare des ID.3 an Händler in Europa aus – damit die Fahrzeuge noch im September den Kunden übergeben werden können.

Während in den vergangenen Wochen immer wieder ID.3s im Doppelpack auf den Straßen gesehen wurden – diese Fahrzeuge waren im Rahmen des Händlertrainings unterwegs –, nehmen nun die Sichtungen von ganzen Lkw voller ID.3s zu. Volkswagen bereitet sich in ganz Europa auf den Auslieferungsbeginn an die „First Mover“, wie die Vorbesteller im Marketing-Sprech der Wolfsburger genannt werden, vor.

Marketing- und Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann hat in den vergangenen Tagen bei Twitter mehrere Fotos und Videos geteilt, wie die in Zwickau gebauten Fahrzeuge in ganz Europa zu den Händlern gebracht werden. Ende August legte etwa ein Schiff mit mehr als 700 ID.3 1ST in Norwegen an.

Over 700 #VWID3 1STs arrived in #Norway by ship early this morning. 👍 Now, they’re on their way to our dealers and First Mover customers. Getting closer to delivery day and start of First Mover Club!#FridayMotivation

— Jürgen Stackmann (@jstackmann) August 28, 2020

Derzeit ist der e-Golf in Norwegen das meistverkaufte Modell der Wolfsburger. Um sich im September an die Spitze der norwegischen Zulassungsstatistik zu setzen, benötigt VW aber wohl mehr als dieses eine Schiff voller ID.3: Im August kam das meistverkaufte Modell, der Audi e-tron, auf 755 Exemplare. Zudem ist der September der letzte Monat des dritten Quartals und zum Quartalsende legt Tesla mit den Auslieferungen bekanntlich stark zu. Es wird interessant!

Auch in Schweden werden die ersten ID.3 bereits für die Händler und die Auslieferungen an die Kunden vorbereitet. Am 1. September hatte ein Schiff im Hafen von Södertälje in der Nähe von Stockholm angelegt.

Neben den Linkslenkern für die skandinavischen Märkte liefert Volkswagen auch schon Rechtslenker aus. Ein Bild aus dem Vereinigten Königreich und Aufnahmen aus dem Hafen von Dublin in Irland zeigen die ersten Rechtslenker.

A new dawn. The pure electric ID.3 has arrived in the UK. #ID3UK #nowyoucan pic.twitter.com/MgEglHIO3A — Volkswagen UK (@UKVolkswagen) September 2, 2020

The next great news: Our first ID.3 1ST Editions have arrived to Dublin, Ireland. 👍 Soon they will arrive to our Irish dealerships and be handed over to our ID.3 1st Mover customers! A big day for electric mobility in #Ireland! pic.twitter.com/nBzaQh12Ca — Jürgen Stackmann (@jstackmann) August 29, 2020

Während die meisten der gezeigten Transporte bisher per Schiff waren, werden die Fahrzeuge in Deutschland über die Straßen ausgeliefert. Bis zu acht ID.3 pro Lkw werden derzeit zu den Händlern gebracht, damit die Kunden ihre Fahrzeuge im September übernehmen können.