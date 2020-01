eMobility-Dashboard Dezember: 5.748 reine Elektro-Pkw

Genau 5.748 Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Dezember in Deutschland neu zugelassen. Das waren 1.097 mehr als im November (4.651). Gegenüber dem Vorjahresmonat konnte ein Plus von 49,8 Prozent erzielt werden.

Darüber hinaus verzeichnete das KBA im Dezember 23.575 Zulassungen für Hybrid-Pkw, womit diese ein Plus von 130,8 Prozent gegenüber Dezember 2018 verzeichnen konnten. Darunter waren auch 5.580 Plug-in-Hybride. Das PHEV-Segment wuchs sogar um 197,6 Prozent zum Vorjahresmonat.

Was die Neuzulassungen angeht, kamen die reinen Elektro-Pkw im Dezember auf 2,03 Prozent Marktanteil in Deutschland. Der Anteil der Hybrid-Fahrzeuge lag bei 8,32 Prozent. Die Plug-in-Hybride kamen hingegen auf einen Marktanteil von 1,97 Prozent. Auch im Dezember zeigte sich, dass die Durststrecke durch die WLTP-Umstellung überwunden scheint, das wachsende PHEV-Angebot findet den Weg zu den Kunden.



Hinweis: Angaben zu PHEV-Neuzulassungen vor Januar 2013 liegen nicht vor.

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2019 konnten die reinen Elektroautos mit 63.281 Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 75,5 Prozent erzielen. Beim Marktanteil schaffen es die Stromer somit auf 1,8 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 kamen gerade einmal 36.062 reine Elektro-Pkw neu auf die Straße. Zu 2017 bedeutete dies ein Plus von 43,9 Prozent. Beim Marktanteil schafften es die Vollzeitstromer auf 1,0 Prozent. In 2019 konnte dieses Segment also noch einmal zulegen.

Die Hybrid-Pkw (inklusive PHEV) kamen im vergangenen Jahr auf 239.250 Neuzulassungen – ein Plus von 83,7 Prozent im Vergleich zu 2018. Deren Marktanteil betrug damit 8,32 Prozent. Auch hier ist eine deutliche Zunahme zu erkennen. Im Jahr 2018 kam dieses Segment noch auf 130.258 Neuzulassungen – ein Plus von 53,8 Prozent im Vergleich zu 2017. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 3,8 Prozent.

Spaltet man die Hybrid-Pkw in HEV und PHEV auf, so ergibt sich folgendes Bild: Die Hybrid-Pkw (ohne PHEV) kamen demnach im vergangenen Jahr auf 193.902 Neuzulassungen. Im Vergleich zu 2018 ist dies ein Plus von 96,2 Prozent (98.816 Neuzulassungen). Die Plug-in-Hybride schafften es auf 45.348 Neuzulassungen in 2019. Zum Vorjahreszeitraum legten die PHEVs somit um 44,2 Prozent zu. Deren Marktanteil betrug 1,3 Prozent.



Hinweis: Zahlen nach Antriebsarten erst ab Januar 2017.

Mit den Neuzulassungen im Dezember wurde auch die schwelle von 100.000 Neuzulassungen von Fahrzeugen mit einem Stecker überschritten. Die reinen Elektro-Pkw und Plug-in-Hybride kamen auf insgesamt 108.629 Neuzulassungen. Darüber hinaus ist Deutschland in absoluten Zahlen somit nicht nur der größte europäische Markt für Fahrzeuge mit einem Stecker, sondern sogar der rein elektrischen Pkw. Denn Norwegen – noch immer das Vorzeigeland der Elektromobilität in Europa – kam im gleichen Zeitraum auf 60.345 Neuzulassungen reiner Elektro-Pkw bzw. 79.640 Neuzulassungen von Fahrzeugen mit einem Stecker. Mit Blick auf den Marktanteil ist jedoch Norwegen mit gewaltigen Abstand führend: Denn der lag in 2019 bei den reinen Elektro-Pkw bei 41,4 Prozent. In Deutschland nur bei 1,8 Prozent.

Derweil gab auch das BAFA seine Werte für die Kaufprämie bekannt: Genau 164.579 Anträge auf den Umweltbonus wurden bis zum Stichtag 31. Dezember 2019 bei der zuständigen Behörde gestellt, davon 109.386 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 55.084 für Plug-in-Hybride und 109 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Im Dezember kamen 8.284 Anträge hinzu. Der Dezember war nach Anträgen für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge der drittbeste Monat im vergangenen Jahr – und seit Start der Kaufprämie. Für die Plug-in-Hybride ist es hingegen der stärkste Monat überhaupt.

kba.de