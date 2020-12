eMobility-Dashboard November: 28.965 reine Elektro-Pkw

Mit 28.965 neuen Elektro-Pkw verzeichnete das KBA im November einen neuen Rekordwert bei den Neuzulassungen. Gegenüber dem Vorjahresmonat legte dieses Segment um 522,8 Prozent zu.

Während die elektrifizierten Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat allesamt ein Plus verzeichneten, ging der Gesamtmarkt abermals zurück – im November lag das Minus bei 3,6 Prozent. Die Benziner mussten ein Minus von 32,3 Prozent und die Diesel-Pkw ein Minus von 25,2 Prozent hinnehmen.

Zu den knapp 29.000 BEV kamen im November laut dem KBA 71.904 neue Hybrid-Pkw hinzu, was einem Wachstum von 177,2 Prozent entspricht. Unter den Hybriden waren auch 30.621 Plug-in-Hybride, hier lag das Wachstum im Vergleich zum November 2019 bei 383,4 Prozent.

Mit den wachsenden Zulassungszahlen der Elektro-Pkw bei gleichzeitig zurückgehendem Gesamtmarkt stieg natürlich auch der Marktanteil: Mit 9,9 Prozent kratzt der E-Anteil erstmals an zweistelligen Prozentzahlen. Im Oktober lag der Marktanteil noch bei 8,4 Prozent, im September waren es 8,0 Prozent. Der Anteil der Hybrid-Pkw lag bei 24,8 Prozent (inkl. PHEV) statt zuvor 22,9 Prozent. Die Plug-in-Hybride für sich kamen auf 10,5 Prozent.



Hinweis: Zahlen nach Antriebsarten erst ab Januar 2017.

Derweil gab auch das BAFA seine Werte für die Kaufprämie bekannt: Genau 361.622 Anträge auf die Kaufprämie gingen beim BAFA ein, davon 217.901 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 143.543 für Plug-in-Hybride und 178 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Im November kamen demnach also 42.928 Anträge hinzu – ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden.

