In ihrem Konjunkturpaket rund um die Corona-Krise hat die Bundesregierung auch eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität aufgenommen. Die Wichtigste natürlich: Der staatliche Anteil am Umweltbonus wird in Form einer neuen „Innovationsprämie“ verdoppelt.

„Durch die Umweltprämie fördern wir den Austausch der Kfz-Fahrzeugflotte durch klima- und umweltfreundlichere Elektrofahrzeuge“, heißt es in dem 15-seitigen Papier. Für ein E-Auto mit einem Nettolistenpreis von weniger als 40.000 Euro – etwa ein Opel Corsa-e, BMW i3, VW ID.3 sowie zahlreiche Import-Modelle – bedeutet das eine Gesamtförderung von 9.000 Euro. Künftig kommen hier 6.000 Euro vom Bund, der Herstelleranteil bleibt von der „Innovationsprämie“ unberührt. Die Maßnahme gilt auch für Plug-in-Hybride zu den etwas geringeren Fördersätzen. Die Maßnahme ist bis Ende 2021 befristet, den Finanzbedarf taxiert die Koalition auf 2,2 Milliarden Euro.

Allerdings erkennt auch die Koalition inzwischen an, dass Plug-in-Hybride nicht per se umweltfreundlicher sind, sondern es – wie von Experten immer wieder betont – stark auf das Fahr- und Ladeprofil ankommt. Im Absatz zu der Umweltbonus-Erhöhung heißt es abschließend: „Im Rahmen der nationalen Plattform „Mobilität der Zukunft“ werden wir die Frage des optimierten Nutzungsgrades des elektrischen Antriebs bei plug-in Hybridfahrzeugen diskutieren.“ Welche Folgen das haben kann, ist aber noch unklar.

In der seit Mitte Februar gültigen Fassung des Umweltbonus ist ein Nettolistenpreis von 40.000 Euro die wichtige Grenze: Günstigere Elektroautos werden mit 6.000 Euro gefördert, Plug-in-Hybride in dieser Preisklasse noch mit 4.500 Euro. Teurere BEV werden mit 5.000 Euro gefördert, bei PHEV sind es noch 3.750 Euro. Der Umweltbonus wird jeweils zur Hälfte vom Bund und von den Herstellern finanziert – wobei in der Praxis auf den Herstelleranteil noch die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent aufgeschlagen wird.

Mit Bezug auf den Umweltbonus würde sich die Höhe der Förderung für BEV und FCEV wie folgt berechnen:

Basis-Nettolistenpreis BAFA-Anteil (verdoppelt) Herstelleranteil (netto) Gesamt (netto) Gesamt (brutto) 40.000 6.000 3.000 9.000 9.570 ü. 40.000 bis 65.000 5.000 2.500 7.500 7.975

Mit Bezug auf den Umweltbonus würde sich die Höhe der Förderung für PHEV wie folgt berechnen:

Basis-Nettolistenpreis BAFA-Anteil (verdoppelt) Herstelleranteil (netto) Gesamt (netto) Gesamt (brutto) 40.000 4.500 2.250 6.750 7.178 ü. 40.000 bis 65.000 3.750 1.875 5.625 5.981

Zudem gibt es eine Änderung an der Dienstwagenbesteuerung: Bei den rein elektrisch angetriebenen Dienstwagen wird die Kaufpreisgrenze für die 0,25-Prozent-Besteuerung von 40.000 auf 60.000 Euro erhöht. Somit sind mehr Modelle für die geringere Besteuerung qualifiziert. War es beim Tesla Model 3 bisher nur die Variante Standard Range+, fallen nun auch die Allrad-Modelle Long Range und Performance in diese Kategorie.Kfz-Steuer entfällt bis 2030Keine kurzfristige Konjunkturmaßnahme, aber ein längerfristiger Anreiz ist, dass die Kfz-Steuer für reine Elektroautos bis Ende 2030 entfällt – bisher war diese Maßnahme nur bis 2025 befristet. Für alle anderen Fahrzeuge soll der CO2-Ausstoß ab 2021 als Bemessungsgrundlage für die Kfz-Steuer hergezogen werden und „in Stufen“ angehoben werden.Damit etwa Soziale Dienste und KMU in den finanziell unsicheren Zeiten nicht an der Erneuerung ihrer Flotten sparen, sollen zwei „Flottenaustauschprogramme“ aufgelegt werden. Mit „Sozial & Mobil“ soll die Elektromobilität im Stadtverkehr gefördert und hierzu gemeinnützige Träger mit insgesamt 200 Millionen Euro in 2020 und 2021 unterstützt werden. Außerdem soll es ein Flottenaustauschprogramm für Handwerker und KMU geben, das für E-Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen ausgelegt ist. Dieses solle „zeitnah“ umgesetzt werden, weitere Details gibt es hier noch nicht. Wohl den Herstellern, die solche Modelle im Angebot haben und bis Ende 2021 lieferfähig sind.Aber auch die Hersteller erhalten eine Förderung: In einem Bonus-Programm für 2020 und 2021 sollen Investitionen in „neue Technologien, Verfahren und Anlagen“ gefördert werden. „Forschung und Entwicklung für transformationsrelevante Innovationen und neue regionale Innovationscluster vor allem der Zulieferindustrie werden in den Jahren 2020 und 2021 mit 1 Milliarde Euro gefördert“, heißt es.

Was in all den Förderungen rund um den Fahrzeugkauf und Flotten fehlt, sind die Verbrenner. Hierzu hatte es im Vorfeld intensive Diskussionen gegeben. Einerseits sollte nicht ein „Weiter so“ gefördert werden, da in einem ohnehin langsam sinkenden Markt so geplante Fahrzeugkäufe womöglich nur vorgezogen worden wären – mit einer Förderung von bis zu 9.000 Euro wird aber nun vielleicht bei einigen Kunden auch ein Wechsel der Antriebsart erwogen. Kritiker bemängelten, dass die ausschließliche Förderung von E-Autos wegen der noch geringen Stückzahlen nicht als echte Konjunkturbelebung tauge.

Aber auch die Verbrenner profitieren (wie auch BEV und PHEV) von einer anderen Maßnahme: Die Mehrwertsteuer sinkt vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von 19 auf 16 Prozent. Mit einer kalkulierten Summe von 20 Milliarden Euro ist das der größte Einzelposten des Konjunkturpakets. Die Unternehmen müssen allerdings die Senkung auch an ihre Kunden weitergeben und nicht nur die eigene Marge erhöhen, damit die Maßnahme wie gewünscht wirkt. Ökonomen verweisen hier auf eine temporäre Mehrwertsteuersenkung in Großbritannien 2008/2009. Damals hätten die Unternehmen die Senkung zu 75 Prozent an den Kunden weitergegeben.

2,5 Milliarden für Ladepunkte und Batteriezellen

In dem Papier wird aber klar, wo die Regierung die Zukunft sieht – zumindest in weiten Teilen. So sollen zusätzlich 2,5 Milliarden Euro in Ladesäulen und die Batteriezellenfertigung samt angeschlossener Forschung investiert werden. „Der Ausbau der Ladeinfrastruktur als notwendige Voraussetzung zum Hochlauf der E-Mobilität wird beschleunigt“, heißt es in dem Papier. „Dazu soll der Masterplan Ladeinfrastruktur zügig umgesetzt werden. Insbesondere soll das einheitliche Bezahlsystem für Ladesäulen nun zügig umgesetzt werden.“ Zudem soll der Aufbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur „zum Beispiel bei Kitas, Krankenhäusern, Stadtteilzentren, Sportplätzen“ intensiviert werden.

Es wird aber auch eine umstrittene Passage aus dem „Masterplan“ wiederholt: Durch eine Versorgungsauflage soll geregelt werden, dass an allen Tankstellen in Deutschland auch Ladepunkte angeboten werden. Eine nun pikante Erweiterung ist, dass geprüft werden soll, „ob die Errichtung von Schnellladesäulen als Dekarbonisierungsmaßnahme der Mineralölwirtschaft behandelt werden kann“.

Zudem soll „kurzfristig“ die seit Monaten diskutierte „Nationale Wasserstoffstrategie“ vorgelegt werden. Der Entwurf befindet sich immer noch in der Abstimmung zwischen den Ressorts. Den Finanzbedarf beziffert die Koalition hier auf insgesamt sieben Milliarden Euro. Dafür sollen unter anderem bis 2030 industrielle Produktionsanlagen von bis zu fünf GW Gesamtleistung entstehen – einschließlich der dafür erforderlichen Onshore- und Offshore-Energiegewinnung.

ÖPNV soll elektrisch werden

Zwei andere wichtige Maßnahmen zur Mobilität dürfen nicht unerwähnt bleiben: Mit insgesamt 1,2 Milliarden Euro sollen private und kommunale Betreiber in einem „Bus- und Lkw-Flotten-Modernisierungs-Programm“ dabei unterstützt werden, auf alternative Antriebe umzusteigen. Wörtlich heißt es: „Um die Nachfrage nach E-Bussen zu erhöhen und den Stadtverkehr umweltfreundlicher zu machen, wird außerdem die Förderung für E-Busse und deren Ladeinfrastruktur bis Ende 2021 befristet aufgestockt.“

Außerdem soll eine Bundesrahmenregelung erarbeitet werden, die es den Ländern erlauben soll, ÖPNV-Unternehmen zum Ausgleich der stark verringerten Fahrgeldeinnahmen Beihilfen zu gewähren. Dafür ist eine Notifizierung durch die EU-Kommission erforderlich. In diesem Jahr sollen zudem einmalig die Regionalisierungsmittel um 2,5 Milliarden Euro aufgestockt werden – damit die ÖPNV-Betreiber Verluste aus den fehlenden Fahrgasteinnahmen ausgleichen können.

