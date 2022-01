Allego baut 14 HPC-Parks in Flandern

Allego hat den Zuschlag für 14 weitere HPC-Standorte an Autobahnen in Flandern erhalten. Diese 14 neuen Standorte ergänzen zwei Autobahnstandorte, für die Allego bereits 2020 von der flämischen Agentur für Straßen und Verkehr ausgewählt wurde.

In der ersten Phase will Allego an den 14 neuen Standorten bis Ende 2022 je zwei HPC-Säulen sowie zwei AC-Lader installieren. In der zweiten Phase soll die Gesamtzahl der HPC-Stationen bis Mitte 2024 auf 56 erhöht werden – also rechnerisch vier pro Standort. Welche Ladesäulen-Modelle zum Einsatz kommen, gibt Allego in der Mitteilung nicht an. Im Januar 2021 hatte das niederländische Unternehmen bekanntgegeben, künftig auch auf Schnellladesäulen von Tritium und Alpitronic zu setzen – neben den DC-Säulen des portugiesischen Herstellers Efacec.

Die flämischen Standorte sind laut Allego „entlang der Hauptverkehrskorridore in ganz Flandern“ verteilt. Die Ladeparks werden aber nicht an Raststätten entstehen, sondern vorrangig an Park&Ride-Parkplätzen, die direkt an Autobahnauffahrten liegen. Wer den Park&Ride-Parkplatz als solchen nutzt, kann die AC-Ladepunkte nutzen. Ob es für die Dauer des HPC-Ladevorgangs Verpflegungsmöglichkeiten oder Toiletten vor Ort gibt, geht aus der Allego-Mitteilung nicht hervor.

Das HPC-Projekt ist nicht der einzige Großauftrag, den Allego in Flandern erhalten hat. Im Januar 2020 hatte der Netzbetreiber Fluvius Allego mit der Installation von 1.300 zusätzlichen Ladepunkten in Flandern beauftragt. Dabei handelte es sich um die vierte und letzte Konzession im Rahmen des flämischen Aktionsplans CPT (Clean Power for Transport) – da Allego bereits seit 2017 weitere der Konzessionen gewonnen hatte, betreibt Allego 4.300 der 5.000 öffentlichen Ladepunkte aus dem CTP-Plan.

